Турниры:
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
|26 тур
|30 мая, понедельник
|18:00
|МИТОС
|0:1
|Терек-2
|25 тур
|24 мая, вторник
|13:00
|МИТОС
|2:3
|Афипс
|24 тур
|17 мая, вторник
|16:00
|МИТОС
|1:5
|Краснодар-2
|23 тур
|10 мая, вторник
|16:30
|Астрахань
|2:2
|МИТОС
|22 тур
|3 мая, вторник
|17:00
|МИТОС
|1:3
|Биолог-Новокубанск
|21 тур
|25 апреля, понедельник
|17:00
|СКА
|3:0
|МИТОС
|20 тур
|18 апреля, понедельник
|14:00
|МИТОС
|0:0
|Ангушт
|19 тур
|11 апреля, понедельник
|18:30
|Динамо
|3:3
|МИТОС
|18 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|МИТОС
|2:0
|Алания
|17 тур
|27 марта, воскресенье
|14:00
|МИТОС
|0:2
|Спартак-Нальчик
|16 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|4:0
|МИТОС
|15 тур
|26 октября, понедельник
|15:00
|МИТОС
|4:1
|Дружба
|14 тур
|18 октября, воскресенье
|16:00
|Машук-КМВ
|0:5
|МИТОС
|13 тур
|11 октября, воскресенье
|17:00
|Афипс
|1:0
|МИТОС
|12 тур
|5 октября, понедельник
|17:00
|Краснодар-2
|4:1
|МИТОС
|11 тур
|28 сентября, понедельник
|16:00
|МИТОС
|0:3
|Астрахань
|10 тур
|21 сентября, понедельник
|16:30
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|МИТОС
|9 тур
|14 сентября, понедельник
|16:00
|МИТОС
|1:0
|СКА
|8 тур
|7 сентября, понедельник
|16:00
|Ангушт
|2:1
|МИТОС
|7 тур
|1 сентября, вторник
|16:00
|МИТОС
|1:2
|Динамо
|6 тур
|25 августа, вторник
|18:00
|Алания
|2:1
|МИТОС
|5 тур
|18 августа, вторник
|18:30
|Спартак-Нальчик
|1:0
|МИТОС
|4 тур
|11 августа, вторник
|17:00
|МИТОС
|0:0
|Черноморец
|3 тур
|4 августа, вторник
|17:30
|Дружба
|1:2
|МИТОС
|2 тур
|28 июля, вторник
|17:30
|МИТОС
|2:5
|Машук-КМВ
|1 тур
|20 июля, понедельник
|17:00
|Терек-2
|0:0
|МИТОС