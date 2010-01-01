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    МИТОС - результаты

    Город Новочеркасск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.fcmitos.ru/
    Стадион Ермак
    Турниры:
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
    26 тур
    		30 мая, понедельник 18:00 МИТОС 0:1 Терек-2
    25 тур
    		24 мая, вторник 13:00 МИТОС 2:3 Афипс
    24 тур
    		17 мая, вторник 16:00 МИТОС 1:5 Краснодар-2
    23 тур
    		10 мая, вторник 16:30 Астрахань 2:2 МИТОС
    22 тур
    		3 мая, вторник 17:00 МИТОС 1:3 Биолог-Новокубанск
    21 тур
    		25 апреля, понедельник 17:00 СКА 3:0 МИТОС
    20 тур
    		18 апреля, понедельник 14:00 МИТОС 0:0 Ангушт
    19 тур
    		11 апреля, понедельник 18:30 Динамо 3:3 МИТОС
    18 тур
    		3 апреля, воскресенье 14:00 МИТОС 2:0 Алания
    17 тур
    		27 марта, воскресенье 14:00 МИТОС 0:2 Спартак-Нальчик
    16 тур
    		1 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 4:0 МИТОС
    15 тур
    		26 октября, понедельник 15:00 МИТОС 4:1 Дружба
    14 тур
    		18 октября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 0:5 МИТОС
    13 тур
    		11 октября, воскресенье 17:00 Афипс 1:0 МИТОС
    12 тур
    		5 октября, понедельник 17:00 Краснодар-2 4:1 МИТОС
    11 тур
    		28 сентября, понедельник 16:00 МИТОС 0:3 Астрахань
    10 тур
    		21 сентября, понедельник 16:30 Биолог-Новокубанск 0:1 МИТОС
    9 тур
    		14 сентября, понедельник 16:00 МИТОС 1:0 СКА
    8 тур
    		7 сентября, понедельник 16:00 Ангушт 2:1 МИТОС
    7 тур
    		1 сентября, вторник 16:00 МИТОС 1:2 Динамо
    6 тур
    		25 августа, вторник 18:00 Алания 2:1 МИТОС
    5 тур
    		18 августа, вторник 18:30 Спартак-Нальчик 1:0 МИТОС
    4 тур
    		11 августа, вторник 17:00 МИТОС 0:0 Черноморец
    3 тур
    		4 августа, вторник 17:30 Дружба 1:2 МИТОС
    2 тур
    		28 июля, вторник 17:30 МИТОС 2:5 Машук-КМВ
    1 тур
    		20 июля, понедельник 17:00 Терек-2 0:0 МИТОС
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