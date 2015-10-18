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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Машук-КМВ - МИТОС
Машук-КМВ - МИТОС: обзор матча 18 октября 2015
Машук-КМВ
18.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
0 : 5
Завершен
МИТОС
21'
В. Яцук
30'
М. Бевеев
45'
Е. Лазарев
62'
Д. Козлов
83'
М. Бевеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Машук-КМВ - МИТОС
90'
Желтая карточка
М. Бевеев
Желтая карточка
Х. Баев
90'
90'
Замена
С. Хмелевской
️️️️
А. Феколкин
Замена
Р. Сабанов
️️️️
Р. Алиев
90'
86'
Замена
Р. Тиморгалеев
️️️️
Р. Столповский
85'
Замена
М. Тазетдинов
️️️️
Е. Лазарев
83'
ГОЛ! 0:5!
М. Бевеев
Желтая карточка
А. Нестеренко
77'
Замена
Х. Баев
️️️️
Д. Джатиев
70'
62'
ГОЛ! 0:4!
Д. Козлов
Замена
А. Винников
️️️️
А. Алборов
60'
Замена
А. Джанкезов
️️️️
Д. Родионов
46'
Замена
А. Нестеренко
️️️️
А. Трубицин
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
Е. Лазарев
Желтая карточка
А. Трубицин
33'
30'
ГОЛ! 0:2!
М. Бевеев
21'
ГОЛ! 0:1!
В. Яцук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
88
Юрий Шлеев
ВР
28
Игорь Суров
ЦЗ
12
Андрей Трубицин
ЦЗ
3
Денис Родионов
ЦЗ
6
Роман Демидов
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
88
Алан Алборов
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
9
Артур Садиров
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
12
Донат Джатиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
МИТОС
23
Станислав Антипин
ВР
21
Роман Столповский
ЦЗ
30
Максим Минеев
ЦЗ
99
Владимир Яцук
ЦЗ
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Алексей Феколкин
ЦП
11
Евгений Лазарев
ЦП
31
Максим Голихин
ЦП
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
18
Роман Смольский
ЦФ
Машук-КМВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
14
Хасан Баев
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
14
Радик Сабанов
ЦФ
29
Абдель Джанкезов
ЦФ
МИТОС
1
Евгений Малов
ВР
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
13
Игорь Нечай
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
29
Максим Тазетдинов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
3-2-2-2
88
Шлеев
6
Демидов
3
Абидинов
88
Алборов
3
Родионов
12
Трубицин
22
Карибов
9
Садиров
12
Джатиев
20
Алиев
3-2-3-2
23
Антипин
30
Минеев
99
Яцук
4
Шаповалов
22
Бевеев
21
Столповский
6
Феколкин
11
Лазарев
31
Голихин
18
Смольский
31
Козлов
12
Джатиев
14
Баев
14
Баев
12
Джатиев
88
Алборов
39
Винников
39
Винников
88
Алборов
12
Трубицин
27
Нестеренко
27
Нестеренко
12
Трубицин
20
Алиев
14
Сабанов
14
Сабанов
20
Алиев
3
Родионов
29
Джанкезов
29
Джанкезов
3
Родионов
6
Феколкин
2
Хмелевской
2
Хмелевской
6
Феколкин
11
Лазарев
29
Тазетдинов
29
Тазетдинов
11
Лазарев
21
Столповский
45
Тиморгалеев
45
Тиморгалеев
21
Столповский
Остались в запасе
Машук-КМВ
МИТОС
24
Джамал Расулов
ЦП
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
13
Игорь Нечай
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
21
Денис Войнов
ЦП
Остались в запасе
24
Джамал Расулов
ЦП
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
13
Игорь Нечай
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
21
Денис Войнов
ЦП
Главный тренер
Сергей Трубицин
Статистика матча Машук-КМВ - МИТОС
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Хомченко-Глуховский
(Астрахань)
Стадион:
Центральный
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