Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
5
9
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
19
6
1
43
6
37
63
26
15
4
7
35
27
8
49
26
14
6
6
53
26
27
48
26
13
7
6
35
24
11
46
26
11
8
7
24
17
7
41
27
11
6
10
36
26
10
39
25
9
8
8
30
28
2
35
26
9
6
11
25
34
-9
33
26
8
7
11
32
31
1
31
25
7
6
12
21
32
-11
27
26
6
8
12
21
36
-15
26
26
6
5
15
30
48
-18
23
26
5
6
15
23
49
-26
21
25
4
5
16
20
44
-24
17
Команда
4
7
8
9
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
22
2
20
33
13
9
3
1
30
10
20
30
14
9
3
2
25
13
12
30
13
9
2
2
23
12
11
29
13
8
2
3
25
13
12
26
12
7
3
2
18
10
8
24
13
6
5
2
9
4
5
23
13
5
5
3
12
12
0
20
13
4
5
4
14
13
1
17
13
4
3
6
12
15
-3
15
13
4
3
6
9
17
-8
15
13
3
4
6
13
19
-6
13
13
3
2
8
14
25
-11
11
12
3
1
8
14
23
-9
10
Команда
2
4
7
9
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
3
1
21
4
17
30
13
6
2
5
12
15
-3
20
13
5
3
5
23
16
7
18
13
5
3
5
15
13
2
18
13
5
3
5
16
17
-1
18
12
4
4
4
10
11
-1
16
13
4
2
7
18
18
0
14
14
3
4
7
11
13
-2
13
13
3
3
7
16
23
-7
12
12
3
3
6
9
17
-8
12
13
2
5
6
12
18
-6
11
13
2
2
9
10
30
-20
8
13
1
4
8
6
21
-15
7
13
1
3
9
9
24
-15
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире