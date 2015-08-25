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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Алания - МИТОС
Алания - МИТОС: обзор матча 25 августа 2015
Алания
25.08.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
2 : 1
Завершен
МИТОС
2'
Г. Гогичаев
86'
С. Джиоев
15'
Е. Лазарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - МИТОС
Замена
А. Закаев
️️️️
А. Алборов
90'
ГОЛ! 2:1!
С. Джиоев
86'
84'
Желтая карточка
И. Калашников
84'
Замена
М. Голихин
️️️️
М. Бевеев
Замена
Т. Базаев
️️️️
Г. Гогичаев
81'
80'
Замена
В. Хрущак
️️️️
Е. Лазарев
74'
Замена
М. Тазетдинов
️️️️
Д. Войнов
Желтая карточка
Г. Кулов
65'
Замена
Г. Кулов
️️️️
Р. Маргиев
62'
Красная карточка
В. Макиев
60'
Желтая карточка
Г. Туаев
44'
Желтая карточка
В. Макиев
36'
15'
ГОЛ! 1:1!
Е. Лазарев
ГОЛ! 1:0!
Г. Гогичаев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
1
Алан Хайманов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
3
Арсен Кайтов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Марат Бутуев
ЦП
21
Герман Туаев
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
8
Руслан Маргиев
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
9
Алан Алборов
ПП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
МИТОС
23
Станислав Антипин
ВР
2
Матвей Матвеев
ЦЗ
99
Владимир Яцук
ЦЗ
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
11
Евгений Лазарев
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
18
Роман Смольский
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
70
Азат Закаев
ОП
95
Эдик Плиев
ОП
88
Александр Дудаев
ЦП
27
Тамерлан Базаев
ЦП
13
Георгий Кулов
ЦФ
МИТОС
1
Евгений Малов
ВР
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
31
Максим Голихин
ЦП
29
Максим Тазетдинов
ЦП
11
Владислав Хрущак
ЦФ
3-5-1-1
1
Хайманов
4
Качмазов
15
Плиев
3
Кайтов
21
Туаев
18
Джиоев
8
Маргиев
21
Макиев
9
Алборов
44
Бутуев
15
Гогичаев
3-2-3-2
23
Антипин
2
Матвеев
99
Яцук
4
Шаповалов
2
Хмелевской
22
Бевеев
11
Лазарев
4
Калашников
21
Войнов
18
Смольский
8
Сугак
15
Гогичаев
27
Базаев
27
Базаев
15
Гогичаев
8
Маргиев
13
Кулов
13
Кулов
8
Маргиев
9
Алборов
70
Закаев
70
Закаев
9
Алборов
22
Бевеев
31
Голихин
31
Голихин
22
Бевеев
11
Лазарев
11
Хрущак
11
Хрущак
11
Лазарев
21
Войнов
29
Тазетдинов
29
Тазетдинов
21
Войнов
Остались в запасе
Алания
МИТОС
88
Александр Дудаев
ЦП
7
Марат Дойати
ЦЗ
91
Азамат Томаев
ВР
95
Эдик Плиев
ОП
Главный тренер
Заур Тедеев
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
Остались в запасе
88
Александр Дудаев
ЦП
7
Марат Дойати
ЦЗ
91
Азамат Томаев
ВР
95
Эдик Плиев
ОП
Остались в запасе
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Алания - МИТОС
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Спартак
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