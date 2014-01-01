Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
24
5
5
60
35
25
77
34
22
8
4
60
29
31
74
34
21
6
7
55
32
23
69
34
15
14
5
49
30
19
59
34
16
9
9
69
44
25
57
34
15
12
7
58
48
10
57
34
13
8
13
54
48
6
47
34
12
10
12
30
39
-9
46
34
10
10
14
46
44
2
40
34
11
7
16
31
48
-17
40
34
9
12
13
45
52
-7
39
34
9
11
14
41
51
-10
38
34
9
10
15
56
73
-17
37
34
9
9
16
43
50
-7
36
34
9
9
16
41
55
-14
36
34
7
7
20
44
64
-20
28
34
5
12
17
43
62
-19
27
34
6
9
19
48
69
-21
27
Команда
6
10
12
15
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
3
1
30
14
16
42
17
13
3
1
32
17
15
42
17
12
3
2
38
26
12
39
17
10
5
2
43
18
25
35
17
8
8
1
31
15
16
32
17
9
5
3
30
19
11
32
17
9
4
4
20
16
4
31
17
8
4
5
29
22
7
28
17
6
6
5
25
18
7
24
17
6
6
5
32
32
0
24
17
5
8
4
23
20
3
23
17
6
4
7
20
19
1
22
17
6
4
7
22
23
-1
22
17
6
3
8
15
24
-9
21
17
4
6
7
20
20
0
18
17
4
4
9
25
31
-6
16
17
4
3
10
25
31
-6
15
17
3
5
9
17
31
-14
14
Команда
1
6
10
14
15
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
1
4
25
13
12
37
17
11
2
4
28
18
10
35
17
9
5
3
30
15
15
32
17
7
6
4
18
15
3
27
17
6
4
7
26
26
0
22
17
6
4
7
24
24
0
22
17
5
4
8
25
26
-1
19
17
5
4
8
16
24
-8
19
17
3
9
5
20
22
-2
18
17
5
3
9
23
30
-7
18
17
3
8
6
23
29
-6
17
17
4
4
9
21
26
-5
16
17
4
3
10
18
31
-13
15
17
3
6
8
10
23
-13
15
17
3
4
10
24
41
-17
13
17
1
9
7
18
31
-13
12
17
2
5
10
23
38
-15
11
17
1
3
13
24
45
-21
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире