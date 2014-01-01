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Кайсери Эрджиесспор
Результаты
Кайсери Эрджиесспор - результаты матчей
Кайсери
Стадион:
Кадир Хас
Сайт:
http://www.erciyesspor.org.tr/
Результаты
Расписание
Таблица
Турция. Супер-Лига. 2014/2015
Турция. Супер-Лига. 2013/2014
29.05 | 17:00
Кайсери Эрджиесспор
4 : 3
Карабюкспор
23.05 | 14:00
Касымпаша
3 : 3
Кайсери Эрджиесспор
17.05 | 13:30
Кайсери Эрджиесспор
0 : 1
Истанбул Башакшехир
13.05 | 19:45
Фенербахче
1 : 1
Кайсери Эрджиесспор
08.05 | 20:00
Кайсери Эрджиесспор
2 : 2
Мерсин Идманюрду
04.05 | 20:00
Кайсери Эрджиесспор
2 : 3
Сивасспор
26.04 | 13:00
Баликесирспор
1 : 1
Кайсери Эрджиесспор
19.04 | 13:00
Кайсери Эрджиесспор
0 : 1
Эскишехирспор
05.04 | 13:00
Бурсаспор
3 : 0
Кайсери Эрджиесспор
21.03 | 14:30
Кайсери Эрджиесспор
0 : 3
Ризеспор
15.03 | 17:00
Бешикташ
5 : 1
Кайсери Эрджиесспор
07.03 | 14:30
Кайсери Эрджиесспор
2 : 4
Генчлербирлиги
27.02 | 21:00
Галатасарай
3 : 1
Кайсери Эрджиесспор
20.02 | 21:00
Кайсери Эрджиесспор
3 : 0
Коньяспор
14.02 | 17:00
Акхисар Беледиеспор
1 : 0
Кайсери Эрджиесспор
07.02 | 17:00
Кайсери Эрджиесспор
0 : 1
Газиантепспор
30.01 | 21:00
Трабзонспор
2 : 1
Кайсери Эрджиесспор
25.01 | 17:00
Карабюкспор
1 : 2
Кайсери Эрджиесспор
04.01 | 14:30
Кайсери Эрджиесспор
2 : 5
Касымпаша
27.12 | 17:00
Истанбул Башакшехир
3 : 1
Кайсери Эрджиесспор
19.12 | 21:00
Кайсери Эрджиесспор
0 : 1
Фенербахче
14.12 | 17:00
Мерсин Идманюрду
1 : 1
Кайсери Эрджиесспор
08.12 | 20:00
Сивасспор
1 : 1
Кайсери Эрджиесспор
29.11 | 17:00
Кайсери Эрджиесспор
4 : 0
Баликесирспор
23.11 | 17:00
Эскишехирспор
2 : 1
Кайсери Эрджиесспор
09.11 | 14:30
Кайсери Эрджиесспор
1 : 1
Бурсаспор
02.11 | 14:30
Ризеспор
1 : 1
Кайсери Эрджиесспор
27.10 | 21:00
Кайсери Эрджиесспор
3 : 2
Бешикташ
20.10 | 20:00
Генчлербирлиги
0 : 0
Кайсери Эрджиесспор
04.10 | 19:30
Кайсери Эрджиесспор
1 : 2
Галатасарай
28.09 | 17:00
Коньяспор
1 : 1
Кайсери Эрджиесспор
20.09 | 18:00
Кайсери Эрджиесспор
1 : 2
Акхисар Беледиеспор
14.09 | 21:00
Газиантепспор
2 : 2
Кайсери Эрджиесспор
31.08 | 19:30
Кайсери Эрджиесспор
0 : 0
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