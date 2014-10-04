Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсери Эрджиесспор - Галатасарай
Кайсери Эрджиесспор - Галатасарай: обзор матча 04 октября 2014
Кайсери Эрджиесспор
04.10.2014, суббота, 19:30
Турция. Супер-Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кайсери Эрджиесспор - Галатасарай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Кайсери Эрджиесспор
4 : 3
29.05.2015
Карабюкспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Касымпаша
3 : 3
23.05.2015
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Кайсери Эрджиесспор
0 : 1
17.05.2015
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Фенербахче
1 : 1
13.05.2015
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Кайсери Эрджиесспор
2 : 2
08.05.2015
Мерсин Идманюрду
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Кайсери Эрджиесспор
Галатасарай
Дивеев раскрыл, что советовал Батракову перед трансфером в «Галатасарай»
10:45
3
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
Вчера, 14:24
5
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
14 ноября
15
Кисляк высказался о переходе в «Галатасарай» Батракова
14 ноября
10
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
13 ноября
1
Дивеев раскрыл, что советовал Батракову перед трансфером в «Галатасарай»
10:45
3
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
Вчера, 14:24
5
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
14 ноября
15
Кисляк высказался о переходе в «Галатасарай» Батракова
14 ноября
10
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+