Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
5
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
19
11
6
60
30
30
68
36
16
14
6
52
30
22
62
36
15
10
11
59
52
7
55
36
14
12
10
52
44
8
54
36
12
15
9
47
41
6
51
36
11
15
10
44
38
6
48
36
10
15
11
36
45
-9
45
36
9
11
16
41
43
-2
38
36
6
15
15
26
51
-25
33
36
5
8
23
21
64
-43
23
Команда
2
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
11
6
1
32
7
25
39
18
11
5
2
30
14
16
38
18
10
5
3
34
26
8
35
18
9
7
2
32
18
14
34
18
9
7
2
28
15
13
34
18
8
6
4
25
17
8
30
18
7
6
5
22
24
-2
27
18
5
3
10
24
24
0
18
18
4
6
8
15
21
-6
18
18
2
12
4
12
18
-6
18
Команда
2
5
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
8
5
5
28
23
5
29
18
7
7
4
24
15
9
28
18
5
5
8
25
26
-1
20
18
4
8
6
17
19
-2
20
18
5
5
8
20
26
-6
20
18
3
9
6
19
21
-2
18
18
3
9
6
14
21
-7
18
18
4
3
11
14
33
-19
15
18
1
10
7
17
27
-10
13
18
1
2
15
6
43
-37
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире