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    Капфенберг - таблица

    Город Капфенберг
    Дивизион Австрия-Первая Лига
    Сайт www.ksv-fussball.at
    Стадион Франц Фекете
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
    2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
    3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
    4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
    5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
    6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
    7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
    8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
    9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
    10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 18 11 6 1 32:7 +25 39
    2. Штурм 18 11 5 2 30:14 +16 38
    3. Адмира 18 10 5 3 34:26 +8 35
    4. Аустрия В 18 9 7 2 32:18 +14 34
    5. Рапид В 18 9 7 2 28:15 +13 34
    6. Рид 18 8 6 4 25:17 +8 30
    7. Адмира Ваккер 18 7 6 5 22:24 -2 27
    8. Маттерсбург 18 5 3 10 24:24 0 18
    9. Капфенберг 18 4 6 8 15:21 -6 18
    10. Винер-Нойштадт 18 2 12 4 12:18 -6 18
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 18 8 5 5 28:23 +5 29
    2. Рапид В 18 7 7 4 24:15 +9 28
    3. Адмира 18 5 5 8 25:26 -1 20
    4. Аустрия В 18 5 5 8 20:26 -6 20
    5. Маттерсбург 18 4 8 6 17:19 -2 20
    6. Рид 18 3 9 6 19:21 -2 18
    7. Адмира Ваккер 18 3 9 6 14:21 -7 18
    8. Винер-Нойштадт 18 4 3 11 14:33 -19 15
    9. Штурм 18 1 10 7 17:27 -10 13
    10. Капфенберг 18 1 2 15 6:43 -37 5
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