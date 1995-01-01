Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|19
|11
|6
|60:30
|+30
|68
|2.
|Рапид В
|36
|16
|14
|6
|52:30
|+22
|62
|3.
|Адмира
|36
|15
|10
|11
|59:52
|+7
|55
|4.
|Аустрия В
|36
|14
|12
|10
|52:44
|+8
|54
|5.
|Штурм
|36
|12
|15
|9
|47:41
|+6
|51
|6.
|Рид
|36
|11
|15
|10
|44:38
|+6
|48
|7.
|Адмира Ваккер
|36
|10
|15
|11
|36:45
|-9
|45
|8.
|Маттерсбург
|36
|9
|11
|16
|41:43
|-2
|38
|9.
|Винер-Нойштадт
|36
|6
|15
|15
|26:51
|-25
|33
|10.
|Капфенберг
|36
|5
|8
|23
|21:64
|-43
|23
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|18
|11
|6
|1
|32:7
|+25
|39
|2.
|Штурм
|18
|11
|5
|2
|30:14
|+16
|38
|3.
|Адмира
|18
|10
|5
|3
|34:26
|+8
|35
|4.
|Аустрия В
|18
|9
|7
|2
|32:18
|+14
|34
|5.
|Рапид В
|18
|9
|7
|2
|28:15
|+13
|34
|6.
|Рид
|18
|8
|6
|4
|25:17
|+8
|30
|7.
|Адмира Ваккер
|18
|7
|6
|5
|22:24
|-2
|27
|8.
|Маттерсбург
|18
|5
|3
|10
|24:24
|0
|18
|9.
|Капфенберг
|18
|4
|6
|8
|15:21
|-6
|18
|10.
|Винер-Нойштадт
|18
|2
|12
|4
|12:18
|-6
|18
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|18
|8
|5
|5
|28:23
|+5
|29
|2.
|Рапид В
|18
|7
|7
|4
|24:15
|+9
|28
|3.
|Адмира
|18
|5
|5
|8
|25:26
|-1
|20
|4.
|Аустрия В
|18
|5
|5
|8
|20:26
|-6
|20
|5.
|Маттерсбург
|18
|4
|8
|6
|17:19
|-2
|20
|6.
|Рид
|18
|3
|9
|6
|19:21
|-2
|18
|7.
|Адмира Ваккер
|18
|3
|9
|6
|14:21
|-7
|18
|8.
|Винер-Нойштадт
|18
|4
|3
|11
|14:33
|-19
|15
|9.
|Штурм
|18
|1
|10
|7
|17:27
|-10
|13
|10.
|Капфенберг
|18
|1
|2
|15
|6:43
|-37
|5