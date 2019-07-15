- 15 июля 2019
- 19:39 Фото «Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе 4
- 22 декабря 2018
- 18:22 КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место 4
- 20 декабря 2018
- 08:19 Бэйл: «Хочу выиграть с «Реалом» еще один трофей» 1
- 19 декабря 2018
- 23:40 Солари: «Ожидаем финала клубного ЧМ в спокойном состоянии» 1
- 21:22 Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик 4
- 15 декабря 2018
- 18:07 Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом» 4
- 10 декабря 2018
- 08:21 Определились все участники клубного чемпионата мира-2018 3
- 19 декабря 2016
- 00:05 Главный тренер «Касимы»: «Позор, что арбитру не хватило смелости в игре с «Реалом» 5
- 18 декабря 2016
- 16:12 Хет-трик Роналду позволил ему повторить достижение Пеле 2
- 16:01 Клубный чемпионат мира. «Реал» благодаря хет-трику Роналду обыграл «Касиму» и стал победителем турнира 6
- 07:31 «Реал» и «Касима» определят победителя клубного чемпионата мира 5
- 17 декабря 2016
- 15:24 Рамос выйдет в стартовом составе «Реала» в финале клубного ЧМ 1
- 14 декабря 2016
- 16:47 Клубный чемпионат мира. «Касима» разгромила «Атлетико Насьональ» и вышла в финал 2
- 15:14 Видео В полуфинале клубного ЧМ арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора 24
- 11 декабря 2016
- 17:00 Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира