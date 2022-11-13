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    Ранко Попович

    Тренер
    Имя Ранко
    Фамилия Попович
    Команда Сарагоса
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 26 июня 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сарагоса 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Диокесано 1 : 0 Сарагоса
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