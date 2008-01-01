Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эркулес - турнирная таблица

Аликанте
Стадион:
Хосе Рико Перес
Сайт:
http://www.herculescf.es
Новости Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Барселона
2
Реал
3
Валенсия
4
Вильярреал
5
Севилья
6
Атлетик
7
Атлетико
8
Эспаньол
9
Осасуна
10
Спортинг
11
Малага
12
Расинг
13
Сарагоса
14
Леванте
15
Реал Сосьедад
16
Хетафе
17
Мальорка
18
Депортиво
19
Эркулес
20
Альмерия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
30
6
2
95
21
74
96
38
29
5
4
102
33
69
92
38
21
8
9
64
44
20
71
38
18
8
12
54
44
10
62
38
17
7
14
62
61
1
58
38
18
4
16
59
55
4
58
38
17
7
14
62
53
9
58
38
15
4
19
46
55
-9
49
38
13
8
17
45
46
-1
47
38
11
14
13
35
42
-7
47
38
13
7
18
54
68
-14
46
38
12
10
16
41
56
-15
46
38
12
9
17
40
53
-13
45
38
12
9
17
41
52
-11
45
38
14
3
21
49
66
-17
45
38
12
8
18
49
60
-11
44
38
12
8
18
41
56
-15
44
38
10
13
15
31
47
-16
43
38
9
8
21
36
60
-24
35
38
6
12
20
36
70
-34
30
Команда
1
Барселона
2
Реал
3
Вильярреал
4
Атлетик
5
Осасуна
6
Реал Сосьедад
7
Валенсия
8
Эспаньол
9
Севилья
10
Спортинг
11
Атлетико
12
Мальорка
13
Леванте
14
Сарагоса
15
Хетафе
16
Депортиво
17
Расинг
18
Эркулес
19
Малага
20
Альмерия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
16
2
1
46
10
36
50
19
16
1
2
61
12
49
49
19
13
3
3
33
14
19
42
19
12
1
6
32
20
12
37
19
10
6
3
28
14
14
36
19
11
2
6
27
21
6
35
19
10
5
4
34
21
13
35
19
11
2
6
33
22
11
35
19
10
4
5
35
27
8
34
19
9
6
4
23
16
7
33
19
10
3
6
35
20
15
33
19
9
4
6
25
19
6
31
19
9
4
6
25
20
5
31
19
9
3
7
26
27
-1
30
19
9
3
7
33
26
7
30
19
8
6
5
22
19
3
30
19
8
6
5
25
21
4
30
19
7
5
7
27
27
0
26
19
7
3
9
29
29
0
24
19
3
10
6
23
35
-12
19
Команда
1
Барселона
2
Реал
3
Валенсия
4
Атлетико
5
Севилья
6
Малага
7
Атлетик
8
Вильярреал
9
Расинг
10
Сарагоса
11
Леванте
12
Эспаньол
13
Спортинг
14
Хетафе
15
Депортиво
16
Мальорка
17
Альмерия
18
Осасуна
19
Реал Сосьедад
20
Эркулес
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
4
1
49
11
38
46
19
13
4
2
41
21
20
43
19
11
3
5
30
23
7
36
19
7
4
8
27
33
-6
25
19
7
3
9
27
34
-7
24
19
6
4
9
25
39
-14
22
19
6
3
10
27
35
-8
21
19
5
5
9
21
30
-9
20
19
4
4
11
16
35
-19
16
19
3
6
10
14
26
-12
15
19
3
5
11
16
32
-16
14
19
4
2
13
13
33
-20
14
19
2
8
9
12
26
-14
14
19
3
5
11
16
34
-18
14
19
2
7
10
9
28
-19
13
19
3
4
12
16
37
-21
13
19
3
2
14
13
35
-22
11
19
3
2
14
17
32
-15
11
19
3
1
15
22
45
-23
10
19
2
3
14
9
33
-24
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+