Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
30
6
2
95
21
74
96
38
29
5
4
102
33
69
92
38
21
8
9
64
44
20
71
38
18
8
12
54
44
10
62
38
17
7
14
62
61
1
58
38
18
4
16
59
55
4
58
38
17
7
14
62
53
9
58
38
15
4
19
46
55
-9
49
38
13
8
17
45
46
-1
47
38
11
14
13
35
42
-7
47
38
13
7
18
54
68
-14
46
38
12
10
16
41
56
-15
46
38
12
9
17
40
53
-13
45
38
12
9
17
41
52
-11
45
38
14
3
21
49
66
-17
45
38
12
8
18
49
60
-11
44
38
12
8
18
41
56
-15
44
38
10
13
15
31
47
-16
43
38
9
8
21
36
60
-24
35
38
6
12
20
36
70
-34
30
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
16
2
1
46
10
36
50
19
16
1
2
61
12
49
49
19
13
3
3
33
14
19
42
19
12
1
6
32
20
12
37
19
10
6
3
28
14
14
36
19
11
2
6
27
21
6
35
19
10
5
4
34
21
13
35
19
11
2
6
33
22
11
35
19
10
4
5
35
27
8
34
19
9
6
4
23
16
7
33
19
10
3
6
35
20
15
33
19
9
4
6
25
19
6
31
19
9
4
6
25
20
5
31
19
9
3
7
26
27
-1
30
19
9
3
7
33
26
7
30
19
8
6
5
22
19
3
30
19
8
6
5
25
21
4
30
19
7
5
7
27
27
0
26
19
7
3
9
29
29
0
24
19
3
10
6
23
35
-12
19
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
4
1
49
11
38
46
19
13
4
2
41
21
20
43
19
11
3
5
30
23
7
36
19
7
4
8
27
33
-6
25
19
7
3
9
27
34
-7
24
19
6
4
9
25
39
-14
22
19
6
3
10
27
35
-8
21
19
5
5
9
21
30
-9
20
19
4
4
11
16
35
-19
16
19
3
6
10
14
26
-12
15
19
3
5
11
16
32
-16
14
19
4
2
13
13
33
-20
14
19
2
8
9
12
26
-14
14
19
3
5
11
16
34
-18
14
19
2
7
10
9
28
-19
13
19
3
4
12
16
37
-21
13
19
3
2
14
13
35
-22
11
19
3
2
14
17
32
-15
11
19
3
1
15
22
45
-23
10
19
2
3
14
9
33
-24
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире