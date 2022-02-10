- 10 февраля 2022
- 19:55 Товарищеский матч. «Локомотив» победил «Гетеборг», уступая после первого тайма 2
- 18:53 Кухта забил за «Локомотив» в четвертом матче подряд 11
- 14 июля 2021
- 15:58 Бывший игрок ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры 7
- 7 июня 2021
- 09:33 «Трабзонспор» хочет подписать Гамшика. Зимой словак мог оказаться в РПЛ
- 8 марта 2021
- 23:08 Фото Официально: Гамшик перешел в «Гетеборг» 2
- 5 марта 2021
- 15:48 Expressen: Гамшик договорился с шведским «Гетеборгом»
- 3 марта 2021
- 19:12 Aftonbladet: Берг летом перейдет в «Гетеборг» 2
- 21 августа 2020
- 12:37 Фото Вернблум вернулся в «Гетеборг» 2
- 12 июля 2019
- 14:30 Старфельт перешел из «Гетеборга» в «Рубин» 3
- 6 июля 2019
- 16:58 Expressen: «Рубин» сделал предложение «Гетеборгу» по защитнику Старфельту 1
- 26 февраля 2019
- 09:43 В Швеции из-за пиротехники прервали матч 5
- 2 октября 2018
- 12:50 Видео Капитан шведского «Хаммарбю» после забитого гола поймал бокал с пивом с трибуны и допил его 10
- 17 февраля 2018
- 11:55 Полузащитник «Манчестер Сити» на правах аренды перешел в «Гетеборг»
- 3 февраля 2018
- 17:46 «Гетеборг» провел переговоры с Вернблумом 10
- 18 июня 2017
- 15:33 «Спартак» близок к приобретению защитника сборной Швеции за 1 миллион 25
- 22 августа 2016
- 14:55 Безбородов и Еськов назначены на матчи 4-го отборочного раунда ЛЕ
- 28 апреля 2016
- 10:54 Фото В Швеции из-за петарды был прерван матч 1