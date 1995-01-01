Старфельт перешел из «Гетеборга» в «Рубин»

«Гетеборг» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Карла Старфельта в «Рубин».
В ближайшее время 24-летний футболист пройдет медосмотр в казанском клубе, после чего подпишет контракт, рассчитанный до 2023 года.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Гетеборг» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Карла Старфельта в «Рубин».
В ближайшее время 24-летний футболист пройдет медосмотр в казанском клубе, после чего подпишет контракт, рассчитанный до 2023 года.