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    Старфельт перешел из «Гетеборга» в «Рубин»

    «Гетеборг» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Карла Старфельта в «Рубин».

    В ближайшее время 24-летний футболист пройдет медосмотр в казанском клубе, после чего подпишет контракт, рассчитанный до 2023 года.

    • По данным Transfermarkt, сумма сделки составила один миллион евро.
    • Шведом также интересовался «Ростов».
    • В текущем сезоне Старфельт провел 13 матчей и забил один гол.

    Источник: Официальный сайт «Гетеборга»

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