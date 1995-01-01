Expressen: «Рубин» сделал предложение «Гетеборгу» по защитнику Старфельту

Защитник шведского «Гетеборга» Карл Старфельт может продолжить карьеру в России. По сведениям Expressen, с предложением по футболисту вышел «Рубин».

Казанцы готовы заплатить 950 тысяч евро. Ранее на Старфельта претендовал «Ростов», но стороны не договорились по финансовым условиям.