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    Expressen: «Рубин» сделал предложение «Гетеборгу» по защитнику Старфельту

    Защитник шведского «Гетеборга» Карл Старфельт может продолжить карьеру в России. По сведениям Expressen, с предложением по футболисту вышел «Рубин».

    Казанцы готовы заплатить 950 тысяч евро. Ранее на Старфельта претендовал «Ростов», но стороны не договорились по финансовым условиям.

    • В текущем сезоне Старфельт провел 12 матчей, забил гол.
    • «Гетеборг» в турнирной таблице идет пятым.
    • 24-летний игрок всю карьеру выступает в чемпионате Швеции.

    Источник: Expressen

    Одна из двух национальных шведских ежедневных газет. Основана в 1944 году. Аудитория в твиттере - 172 тысячи подписчиков.

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