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    В Швеции из-за пиротехники прервали матч

    Матч Кубка Швеции «Гетеборг» – ГАИС пришлось перенести с понедельника на вторник из-за пиротехнического шоу фанатов.

    В начале второго тайма болельщики «Гетеборга» начали жечь пиротехнику и стадион заволокло дымом. Судья прервал игру, и футболисты покинул поле. Затем было принято решение, что матч будет доигран во вторник. К моменту остановки дерби Гетеборга счет был 0:0.

    Голкипера ГАИСа Марко Юханссона оглушило из-за взрывов. Он жаловался на проблемы со слухом.

    Источник: Aftonbladet

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    26.02.2019 09:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:31

      По картинке ,не такой уж плотный дым.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 26 февраля 2019, 09:59

      Наверное китайцы завезли новую партию товара, а шведы проверяли.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > владимир миронов 26 февраля 2019, 11:32

      Не шведы, а фратрия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      111Hunter111 26 февраля 2019, 09:52

      Это Петров и Баширов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 09:46

      Шведы такие шведы

      1
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