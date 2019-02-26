В Швеции из-за пиротехники прервали матч

Матч Кубка Швеции «Гетеборг» – ГАИС пришлось перенести с понедельника на вторник из-за пиротехнического шоу фанатов.

В начале второго тайма болельщики «Гетеборга» начали жечь пиротехнику и стадион заволокло дымом. Судья прервал игру, и футболисты покинул поле. Затем было принято решение, что матч будет доигран во вторник. К моменту остановки дерби Гетеборга счет был 0:0.

Голкипера ГАИСа Марко Юханссона оглушило из-за взрывов. Он жаловался на проблемы со слухом.