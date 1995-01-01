Товарищеский матч. «Локомотив» победил «Гетеборг», уступая после первого тайма

На сборе в Испании «Локомотив» провел товарищеский матч со шведским «Гетеборгом».

Российская команда к перерыву проигрывала со счетом 1:2, однако во втором тайме забила три безответных гола в ворота соперника и добилась итоговой победы.

Товарищеский матч

Локомотив (Россия) – Гетеборг (Швеция) – 4:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Кухта, 8; 1:1 – Вильхельмссон, 19; 1:2 – Аль-Аммари, 31; 2:2 – Жемалетдинов, 68; 3:2 – Керк, 75; 4:2 – Рыбус, 85.

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