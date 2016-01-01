Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
22
7
7
72
33
39
73
36
20
10
6
54
27
27
70
36
18
9
9
57
39
18
63
36
15
10
11
43
38
5
55
36
15
8
13
47
43
4
53
36
12
12
12
42
48
-6
48
36
10
6
20
38
64
-26
36
36
9
8
19
28
42
-14
35
36
9
8
19
36
55
-19
35
36
7
8
21
34
62
-28
29
Команда
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
3
2
40
13
27
42
18
12
4
2
30
9
21
40
18
11
5
2
39
17
22
38
18
10
4
4
25
17
8
34
18
8
8
2
26
16
10
32
18
8
5
5
25
18
7
29
18
7
6
5
20
16
4
27
18
6
3
9
17
28
-11
21
18
6
3
9
18
30
-12
21
18
5
2
11
16
31
-15
17
Команда
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
9
4
5
32
20
12
31
18
8
6
4
24
18
6
30
18
7
4
7
18
22
-4
25
18
7
2
9
17
22
-5
23
18
5
4
9
22
26
-4
19
18
4
7
7
17
30
-13
19
18
4
6
8
20
24
-4
18
18
4
3
11
20
34
-14
15
18
1
5
12
17
34
-17
8
18
2
2
14
8
26
-18
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире