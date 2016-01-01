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Шотландия. Премьер-лига
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Гамильтон Академикал
Результаты
Гамильтон Академикал - результаты матчей
Гамильтон
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Сайт:
http://www.acciesfc.co.uk/
Тренер:
Мартин Кэннинг
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Результаты
Расписание
Таблица
Шотландия. Чемпионшип. 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига. 2020/2021
Шотландия. Премьер-лига. 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига. 2018/2019
Шотландия. Плей-офф. 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига. 2017/2018
Шотландия. Плей-офф. 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига. 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига. 2015/2016
Шотландия. Премьер-Лига. 2014/2015
Шотландия. Премьер-Лига. Плей-офф - понижение 2013/2014
Шотландия. Премьер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Шотландии. 2009/2010
02.05 | 21:45
Фалкирк
3 : 1
Гамильтон Академикал
26.04 | 17:00
Гамильтон Академикал
0 : 3
Ливингстон
19.04 | 17:00
Гамильтон Академикал
0 : 0
Куинз Парк
12.04 | 17:00
Партик Тисл
1 : 2
Гамильтон Академикал
05.04 | 17:00
Данфермлайн
0 : 1
Гамильтон Академикал
29.03 | 18:00
Гамильтон Академикал
0 : 3
Рэйт Роверс
22.03 | 18:00
Эйр Юнайтед
1 : 1
Гамильтон Академикал
15.03 | 18:00
Гамильтон Академикал
0 : 2
Гринок Мортон
08.03 | 18:00
Эйрдрионианс
2 : 1
Гамильтон Академикал
01.03 | 18:00
Гамильтон Академикал
2 : 2
Фалкирк
25.02 | 22:45
Гамильтон Академикал
1 : 0
Данфермлайн
22.02 | 18:00
Рэйт Роверс
2 : 0
Гамильтон Академикал
18.02 | 22:45
Гринок Мортон
2 : 0
Гамильтон Академикал
15.02 | 18:00
Куинз Парк
1 : 2
Гамильтон Академикал
01.02 | 18:00
Гамильтон Академикал
0 : 2
Эйр Юнайтед
28.01 | 22:45
Гамильтон Академикал
0 : 3
Рэйт Роверс
25.01 | 18:00
Ливингстон
3 : 0
Гамильтон Академикал
10.01 | 22:45
Гамильтон Академикал
1 : 2
Партик Тисл
28.12 | 18:00
Гамильтон Академикал
3 : 2
Эйрдрионианс
21.12 | 18:00
Фалкирк
1 : 0
Гамильтон Академикал
14.12 | 18:00
Гамильтон Академикал
2 : 1
Куинз Парк
07.12 | 18:00
Данфермлайн
3 : 2
Гамильтон Академикал
16.11 | 18:00
Партик Тисл
5 : 1
Гамильтон Академикал
09.11 | 18:00
Гамильтон Академикал
1 : 3
Ливингстон
02.11 | 18:00
Эйрдрионианс
0 : 4
Гамильтон Академикал
26.10 | 17:00
Гамильтон Академикал
3 : 0
Гринок Мортон
18.10 | 21:45
Гамильтон Академикал
1 : 3
Фалкирк
05.10 | 17:00
Куинз Парк
1 : 0
Гамильтон Академикал
28.09 | 17:00
Гамильтон Академикал
1 : 0
Партик Тисл
21.09 | 17:00
Рэйт Роверс
3 : 3
Гамильтон Академикал
14.09 | 17:00
Ливингстон
3 : 0
Гамильтон Академикал
31.08 | 17:00
Гамильтон Академикал
2 : 2
Эйрдрионианс
24.08 | 17:00
Гамильтон Академикал
1 : 0
Данфермлайн
17.08 | 17:00
Эйр Юнайтед
3 : 2
Гамильтон Академикал
10.08 | 17:00
Гринок Мортон
0 : 0
Гамильтон Академикал
03.08 | 17:00
Гамильтон Академикал
0 : 2
Эйр Юнайтед
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