Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
5
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
24
8
6
62
32
30
80
38
22
5
11
59
35
24
71
38
20
11
7
52
35
17
71
37
17
11
9
61
50
11
62
38
17
8
13
43
39
4
59
38
17
6
15
38
32
6
57
38
15
10
13
48
42
6
55
38
14
11
13
41
44
-3
53
38
15
8
15
48
52
-4
53
38
14
10
14
44
36
8
52
37
13
13
11
49
53
-4
52
38
14
9
15
48
49
-1
51
38
13
11
14
45
45
0
50
38
13
8
17
49
55
-6
47
38
11
13
14
41
42
-1
46
38
12
9
17
51
53
-2
45
38
11
10
17
35
41
-6
43
38
8
13
17
30
50
-20
37
38
8
7
23
45
69
-24
31
38
7
7
24
23
58
-35
28
Команда
2
6
7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
15
3
1
27
6
21
48
19
15
2
2
36
11
25
47
19
14
4
1
35
13
22
46
19
13
3
3
39
20
19
42
19
13
2
4
33
18
15
41
19
12
5
2
31
16
15
41
19
11
4
4
22
11
11
37
19
10
7
2
27
11
16
37
19
10
5
4
27
17
10
35
19
10
5
4
33
22
11
35
19
9
7
3
29
17
12
34
19
9
5
5
21
15
6
32
19
9
5
5
29
13
16
32
19
7
9
3
21
16
5
30
19
8
6
5
30
24
6
30
18
8
6
4
25
21
4
30
19
8
4
7
30
24
6
28
19
7
7
5
29
26
3
28
19
7
3
9
13
20
-7
24
19
7
2
10
27
27
0
23
Команда
2
3
4
5
10
11
12
13
14
15
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
4
5
27
19
8
34
19
8
6
5
21
19
2
30
19
7
3
9
16
22
-6
24
19
7
3
9
23
24
-1
24
19
7
2
10
19
23
-4
23
19
5
7
7
24
32
-8
22
18
4
8
6
22
30
-8
20
19
5
5
9
15
23
-8
20
19
5
5
9
15
21
-6
20
19
5
3
11
21
31
-10
18
19
4
5
10
21
29
-8
17
19
3
7
9
19
33
-14
16
19
2
6
11
12
25
-13
12
19
2
6
11
15
34
-19
12
19
3
3
13
16
33
-17
12
19
2
5
12
14
26
-12
11
19
2
3
14
11
26
-15
9
19
1
5
13
18
42
-24
8
19
1
4
14
9
34
-25
7
19
0
4
15
10
38
-28
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире