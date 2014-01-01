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Фигейренсе
Результаты
Фигейренсе - результаты матчей
Флорианополис
Стадион:
Орландо Скарпелли
Тренер:
Аргел Фукс
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Португалия. Примейра. 2016/2017
Бразилия. Серия А. 2016
Бразилия. Серия А. 2015
Бразилия. Серия А. 2014
11.12 | 22:00
Спорт Ресифи
2 : 0
Фигейренсе
28.11 | 00:30
Фигейренсе
1 : 0
Флуминенсе
20.11 | 22:00
Витория
4 : 0
Фигейренсе
17.11 | 02:45
Фигейренсе
1 : 1
Коринтианс
07.11 | 00:30
Шапекоэнсе
1 : 0
Фигейренсе
30.10 | 00:30
Фигейренсе
0 : 0
Гремио
24.10 | 00:30
Атлетико Минейро
3 : 0
Фигейренсе
16.10 | 22:00
Фигейренсе
1 : 2
Палмейрас
13.10 | 01:30
Коритиба
0 : 0
Фигейренсе
09.10 | 23:00
Фигейренсе
0 : 1
Ботафого
02.10 | 03:00
Интернасьонал
1 : 0
Фигейренсе
25.09 | 17:00
Фигейренсе
3 : 1
Санта-Круз
18.09 | 17:00
Фламенго
2 : 0
Фигейренсе
15.09 | 01:30
Фигейренсе
2 : 2
Америка Минейро
11.09 | 17:00
Сан-Паулу
3 : 1
Фигейренсе
07.09 | 22:00
Фигейренсе
1 : 0
Атлетико Паранаэнсе
03.09 | 22:00
Флуминенсе
3 : 2
Фигейренсе
28.08 | 17:00
Сантос
0 : 1
Фигейренсе
22.08 | 00:30
Фигейренсе
1 : 2
Крузейро
14.08 | 00:30
Понте-Прета
2 : 0
Фигейренсе
08.08 | 00:30
Фигейренсе
1 : 1
Спорт Ресифи
31.07 | 00:30
Фигейренсе
1 : 0
Витория
23.07 | 22:00
Коринтианс
1 : 1
Фигейренсе
17.07 | 22:00
Фигейренсе
1 : 1
Шапекоэнсе
10.07 | 17:00
Гремио
2 : 1
Фигейренсе
04.07 | 01:00
Фигейренсе
1 : 1
Атлетико Минейро
01.07 | 01:30
Палмейрас
4 : 0
Фигейренсе
27.06 | 00:30
Фигейренсе
0 : 0
Коритиба
23.06 | 03:00
Ботафого
0 : 0
Фигейренсе
19.06 | 22:00
Фигейренсе
3 : 2
Интернасьонал
16.06 | 03:00
Санта-Круз
1 : 0
Фигейренсе
12.06 | 22:00
Фигейренсе
1 : 0
Фламенго
05.06 | 17:00
Америка Минейро
1 : 0
Фигейренсе
02.06 | 03:45
Фигейренсе
1 : 0
Сан-Паулу
29.05 | 00:30
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
Фигейренсе
26.05 | 01:30
Фигейренсе
2 : 2
Сантос
22.05 | 03:00
Крузейро
2 : 2
Фигейренсе
15.05 | 22:00
Фигейренсе
0 : 0
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