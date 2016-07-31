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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фигейренсе - Витория
Фигейренсе - Витория: обзор матча 31 июля 2016
Фигейренсе
31.07.2016, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Витория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фигейренсе - Витория
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
2 : 0
11.12.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фигейренсе
1 : 0
28.11.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
4 : 0
20.11.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фигейренсе
1 : 1
17.11.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
07.11.2016
Фигейренсе
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
- : -
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Орландо Скарпелли
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Фигейренсе
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