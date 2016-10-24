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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Фигейренсе
Атлетико Минейро - Фигейренсе: обзор матча 24 октября 2016
Атлетико Минейро
24.10.2016, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
3 : 0
Завершен
Фигейренсе
16'
Р. Отеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Фигейренсе
Желтая карточка
Р. Отеро
47'
ГОЛ! 1:0!
Р. Отеро
16'
Начало матча
Статистика матча Атлетико Минейро - Фигейренсе
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
- : -
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Монтевидео Сити Торке
2 : 0
22.10.2026
Атлетико Минейро
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
2 : 0
11.12.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фигейренсе
1 : 0
28.11.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
4 : 0
20.11.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фигейренсе
1 : 1
17.11.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
07.11.2016
Фигейренсе
Информация о матче
Стадион:
Раймундо Сампайо
Новости команд
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Атлетико Минейро
Фигейренсе
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
10:10
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
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29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
10:10
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
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«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
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13
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2015.10.17 06:42
5
ЦСКА и «Спартак» претендуют на молодого бразильского игрока
2015.10.15 23:31
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