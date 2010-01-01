Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
6
7
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
20
6
4
60
33
27
66
30
18
9
3
52
22
30
63
30
18
7
5
54
34
20
61
30
16
8
6
54
33
21
56
30
16
6
8
58
42
16
54
30
14
9
7
52
37
15
51
30
13
6
11
45
39
6
45
30
11
4
15
43
45
-2
37
30
9
10
11
36
50
-14
37
30
10
6
14
35
50
-15
36
30
8
9
13
35
39
-4
33
30
9
5
16
34
52
-18
32
30
8
7
15
31
42
-11
31
30
7
4
19
38
56
-18
25
30
4
9
17
21
44
-23
21
30
2
9
19
25
55
-30
15
Команда
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
1
1
36
16
20
40
15
11
2
2
36
20
16
35
15
10
4
1
30
8
22
34
15
10
3
2
33
18
15
33
15
9
4
2
30
16
14
31
15
8
4
3
30
17
13
28
15
7
6
2
31
20
11
27
15
7
4
4
22
16
6
25
15
6
5
4
20
19
1
23
15
7
1
7
20
17
3
22
15
6
3
6
18
18
0
21
15
6
3
6
18
15
3
21
15
4
4
7
13
18
-5
16
15
4
3
8
22
24
-2
15
15
4
3
8
11
18
-7
15
15
1
7
7
18
25
-7
10
Команда
2
3
4
5
7
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
4
2
24
13
11
31
15
8
5
2
22
14
8
29
15
7
4
4
24
17
7
25
15
7
3
5
21
17
4
24
15
5
6
4
18
18
0
21
15
6
3
6
25
24
1
21
15
5
2
8
15
22
-7
17
15
5
1
9
21
34
-13
16
15
4
3
8
23
28
-5
15
15
3
5
7
16
31
-15
14
15
2
6
7
17
24
-7
12
15
3
2
10
13
34
-21
11
15
2
4
9
13
24
-11
10
15
3
1
11
16
32
-16
10
15
0
6
9
10
26
-16
6
15
1
2
12
7
30
-23
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире