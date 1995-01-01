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    Гефле - результаты

    Город Евле
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Стадион Стромваллен
    Тренер Роджер Сандберг
    Турниры:
    Швеция. Аллсвенскан 2015
    30 тур
    		31 октября, суббота 15:00 Гефле 2:1 Отвидаберг
    29 тур
    		26 октября, понедельник 21:00 Кальмар 3:1 Гефле
    28 тур
    		19 октября, понедельник 20:00 Гефле 2:2 Эребру
    27 тур
    		3 октября, суббота 17:00 Сундсвалль 2:1 Гефле
    26 тур
    		27 сентября, воскресенье 18:30 Гефле 1:2 Норрчепинг
    25 тур
    		23 сентября, среда 20:00 Хаммарбю 3:0 Гефле
    24 тур
    		20 сентября, воскресенье 16:00 Гефле 2:1 Хельсингборг
    23 тур
    		14 сентября, понедельник 20:00 Гефле 2:1 Юргорден
    22 тур
    		30 августа, воскресенье 16:00 Гетеборг 3:0 Гефле
    21 тур
    		23 августа, воскресенье 16:00 Гефле 1:2 АИК
    20 тур
    		15 августа, суббота 17:00 Мальме 2:0 Гефле
    16 тур
    		12 августа, среда 20:00 Гефле 2:3 Эльфсборг
    19 тур
    		8 августа, суббота 17:00 Хэкен 1:1 Гефле
    18 тур
    		1 августа, суббота 17:00 Гефле 1:0 Фалькенберг
    17 тур
    		27 июля, понедельник 20:00 Хальмстад 0:1 Гефле
    15 тур
    		11 июля, суббота 17:00 Отвидаберг 1:1 Гефле
    14 тур
    		6 июля, понедельник 20:05 Гефле 1:1 Хаммарбю
    13 тур
    		7 июня, воскресенье 18:30 Эльфсборг 5:1 Гефле
    12 тур
    		3 июня, среда 20:05 Гефле 1:2 Мальме
    11 тур
    		29 мая, пятница 20:00 Гефле 2:0 Хэкен
    10 тур
    		24 мая, воскресенье 16:00 Эребру 1:0 Гефле
    9 тур
    		20 мая, среда 20:05 Гефле 3:1 Сундсвалль
    8 тур
    		9 мая, суббота 19:00 Хельсингборг 1:2 Гефле
    7 тур
    		3 мая, воскресенье 18:30 Юргорден 5:1 Гефле
    6 тур
    		30 апреля, четверг 20:00 Гефле 0:0 Гетеборг
    5 тур
    		27 апреля, понедельник 20:00 Норрчепинг 4:1 Гефле
    4 тур
    		18 апреля, суббота 17:00 Гефле 0:0 Хальмстад
    3 тур
    		12 апреля, воскресенье 18:30 АИК 3:1 Гефле
    2 тур
    		8 апреля, среда 20:00 Гефле 2:0 Кальмар
    1 тур
    		5 апреля, воскресенье 16:00 Фалькенберг 0:2 Гефле
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