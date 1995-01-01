Турниры:
Швеция. Аллсвенскан 2015
|30 тур
|31 октября, суббота
|15:00
|Гефле
|2:1
|Отвидаберг
|29 тур
|26 октября, понедельник
|21:00
|Кальмар
|3:1
|Гефле
|28 тур
|19 октября, понедельник
|20:00
|Гефле
|2:2
|Эребру
|27 тур
|3 октября, суббота
|17:00
|Сундсвалль
|2:1
|Гефле
|26 тур
|27 сентября, воскресенье
|18:30
|Гефле
|1:2
|Норрчепинг
|25 тур
|23 сентября, среда
|20:00
|Хаммарбю
|3:0
|Гефле
|24 тур
|20 сентября, воскресенье
|16:00
|Гефле
|2:1
|Хельсингборг
|23 тур
|14 сентября, понедельник
|20:00
|Гефле
|2:1
|Юргорден
|22 тур
|30 августа, воскресенье
|16:00
|Гетеборг
|3:0
|Гефле
|21 тур
|23 августа, воскресенье
|16:00
|Гефле
|1:2
|АИК
|20 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Мальме
|2:0
|Гефле
|16 тур
|12 августа, среда
|20:00
|Гефле
|2:3
|Эльфсборг
|19 тур
|8 августа, суббота
|17:00
|Хэкен
|1:1
|Гефле
|18 тур
|1 августа, суббота
|17:00
|Гефле
|1:0
|Фалькенберг
|17 тур
|27 июля, понедельник
|20:00
|Хальмстад
|0:1
|Гефле
|15 тур
|11 июля, суббота
|17:00
|Отвидаберг
|1:1
|Гефле
|14 тур
|6 июля, понедельник
|20:05
|Гефле
|1:1
|Хаммарбю
|13 тур
|7 июня, воскресенье
|18:30
|Эльфсборг
|5:1
|Гефле
|12 тур
|3 июня, среда
|20:05
|Гефле
|1:2
|Мальме
|11 тур
|29 мая, пятница
|20:00
|Гефле
|2:0
|Хэкен
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|16:00
|Эребру
|1:0
|Гефле
|9 тур
|20 мая, среда
|20:05
|Гефле
|3:1
|Сундсвалль
|8 тур
|9 мая, суббота
|19:00
|Хельсингборг
|1:2
|Гефле
|7 тур
|3 мая, воскресенье
|18:30
|Юргорден
|5:1
|Гефле
|6 тур
|30 апреля, четверг
|20:00
|Гефле
|0:0
|Гетеборг
|5 тур
|27 апреля, понедельник
|20:00
|Норрчепинг
|4:1
|Гефле
|4 тур
|18 апреля, суббота
|17:00
|Гефле
|0:0
|Хальмстад
|3 тур
|12 апреля, воскресенье
|18:30
|АИК
|3:1
|Гефле
|2 тур
|8 апреля, среда
|20:00
|Гефле
|2:0
|Кальмар
|1 тур
|5 апреля, воскресенье
|16:00
|Фалькенберг
|0:2
|Гефле