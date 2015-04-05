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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Фалькенберг - Гефле
Фалькенберг - Гефле: обзор матча 05 апреля 2015
Фалькенберг
05.04.2015, воскресенье, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
0 : 2
Завершен
Гефле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фалькенберг - Гефле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
4 : 2
31.10.2015
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Фалькенберг
0 : 2
24.10.2015
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Фалькенберг
6 : 0
18.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эребру
2 : 1
03.10.2015
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Фалькенберг
1 : 2
27.09.2015
Хэкен
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гефле
2 : 1
31.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Кальмар
3 : 1
26.10.2015
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гефле
2 : 2
19.10.2015
Эребру
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сундсвалль
2 : 1
03.10.2015
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гефле
1 : 2
27.09.2015
Норрчепинг
Информация о матче
Стадион:
Фалькенберг
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Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
2
Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
2
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