Роджер Сандберг
Тренер
|Имя
|Роджер
|Фамилия
|Сандберг
|Команда
|Гефле
|Гражданство
|Швеция
|Дата рождения
|12 июня 1972
|Имя
|Роджер
|Фамилия
|Сандберг
|Команда
|Гефле
|Гражданство
|Швеция
|Дата рождения
|12 июня 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Гефле
|11
|3
|5
|3
|Дата
|Матч
|05.04.2015
|Фалькенберг
|0 : 2
|Гефле
|08.04.2015
|Гефле
|2 : 0
|Кальмар
|12.04.2015
|АИК
|3 : 1
|Гефле
|18.04.2015
|Гефле
|0 : 0
|Хальмстад
|30.04.2015
|Гефле
|0 : 0
|Гетеборг
|03.05.2015
|Юргорден
|5 : 1
|Гефле
|09.05.2015
|Хельсингборг
|1 : 2
|Гефле
|24.05.2015
|Эребру
|1 : 0
|Гефле
|03.06.2015
|Гефле
|1 : 2
|Мальме
|07.06.2015
|Эльфсборг
|5 : 1
|Гефле
|06.07.2015
|Гефле
|1 : 1
|Хаммарбю