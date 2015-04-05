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    Роджер Сандберг

    Тренер
    Имя Роджер
    Фамилия Сандберг
    Команда Гефле
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 12 июня 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гефле 11 3 5 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.04.2015 Фалькенберг 0 : 2 Гефле
    08.04.2015 Гефле 2 : 0 Кальмар
    12.04.2015 АИК 3 : 1 Гефле
    18.04.2015 Гефле 0 : 0 Хальмстад
    30.04.2015 Гефле 0 : 0 Гетеборг
    03.05.2015 Юргорден 5 : 1 Гефле
    09.05.2015 Хельсингборг 1 : 2 Гефле
    24.05.2015 Эребру 1 : 0 Гефле
    03.06.2015 Гефле 1 : 2 Мальме
    07.06.2015 Эльфсборг 5 : 1 Гефле
    06.07.2015 Гефле 1 : 1 Хаммарбю
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