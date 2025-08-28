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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Хиберниан
Новости
€ 16 млн
Хиберниан - новости команды
Эдинбург
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Истер Роад
Сайт:
http://www.hibs.co.uk/
Тренер:
Дэвид Грей
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Видео
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Трансляция
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Легия» – «Хиберниан»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.27 12:04
«Легия» – «Хиберниан»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:55
«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.30 20:29
Экс-спартаковец МакГиди завершил карьеру
2024.10.17 17:34
1
Яковлев назвал экс-игрока «Спартака», который выпивал бутылку виски за пять минут: «Для него это как вода»
2024.10.11 13:44
9
The Sun: защитник «Хиберниана» Портеус – январская цель «Краснодара»
2021.12.12 13:12
Агент Нисбета подтвердил интерес «Краснодара» и «Спартака»
2021.07.05 09:52
1
«Краснодар» интересуется форвардом сборной Шотландии Нисбетом
2021.07.03 16:40
Видео
Фанат «Хиберниана» напал на капитана «Рейнджерс» во время матча шотландской Премьер-лиги
2019.03.09 13:53
1
«Зенит» в случае победы над минским «Динамо» сыграет с «Хибернианом» или «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы
2018.08.06 14:58
17
Основной вратарь «Селтика» получил травму и может не сыграть с «Зенитом» в Лиге Европы
2018.01.28 17:22
3
УЕФА отстранил Леннона на пять матчей за акт насилия в отношении судьи
2016.08.02 21:06
Фанаты «Хиберниана» после победы в Кубке Шотландии не дали провести церемонию вручения трофея
2016.05.21 22:01
2
В чемпионате Шотландии игрока дисквалифицировали за симуляцию
2015.12.30 20:48
2
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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