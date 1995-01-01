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    Агент Нисбета подтвердил интерес «Краснодара» и «Спартака»

    Николас Николсон, агент нападающего «Хиберниана» Кевина Нисбета, рассказал о российских вариантах продолжения карьеры для своего клиента.

    – «Краснодар» действительно интересуется Кевином. Я не буду рассказывать, кто конкретно обратился ко мне из клуба, но впервые они вышли на связь несколько месяцев назад, и с тех пор мы общаемся по поводу этого футболиста.

    Сперва они поинтересовались, готов ли сам игрок к переезду в Россию. И получили положительный ответ. Сколько я даю процентов, что трансфер состоится? Сложно делать прогнозы: вопрос в том, когда русские готовы заплатить.

    – Есть ли другие претенденты на Кевина?

    – Он нравится московскому «Спартаку». Они также выходили на контакт, мы поговорили. Но в общей сложности им сейчас интересуются около 12 клубов.

    • 24-летний Нисбет в прошлом сезоне забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 44 матчах.
    • На Евро-2020 он принял участие во всех 3 играх группового этапа, выходя на замену во втором тайме.
    • «Хиберниан» готов продать форварда за 4 миллиона фунтов.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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