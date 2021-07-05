Агент Нисбета подтвердил интерес «Краснодара» и «Спартака»

Николас Николсон, агент нападающего «Хиберниана» Кевина Нисбета, рассказал о российских вариантах продолжения карьеры для своего клиента.

– «Краснодар» действительно интересуется Кевином. Я не буду рассказывать, кто конкретно обратился ко мне из клуба, но впервые они вышли на связь несколько месяцев назад, и с тех пор мы общаемся по поводу этого футболиста.

Сперва они поинтересовались, готов ли сам игрок к переезду в Россию. И получили положительный ответ. Сколько я даю процентов, что трансфер состоится? Сложно делать прогнозы: вопрос в том, когда русские готовы заплатить.

– Есть ли другие претенденты на Кевина?

– Он нравится московскому «Спартаку». Они также выходили на контакт, мы поговорили. Но в общей сложности им сейчас интересуются около 12 клубов.