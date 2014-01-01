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Англия. Национальная лига
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Борэм Вуд
Результаты
€ 200 тыс
Борэм Вуд - результаты матчей
Борэмвуд
Англия. Национальная лига
Сайт:
http://www.borehamwoodfootballclub.co.uk/
Тренер:
Люк Гаррард
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Англия. Национальная лига. 2025/2026
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Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Национальная лига. 2023/2024
Англия. Кубок. 2022/2023
Англия. Кубок. 2021/2022
Англия. Кубок. 2020/2021
Товарищеские матчи. 2014
10.05 | 17:00
Борэм Вуд
2 : 2
Рочдейл
03.05 | 14:30
Карлайл Юнайтед
1 : 2
Борэм Вуд
29.04 | 21:45
Борэм Вуд
1 : 0
Форест Грин
25.04 | 14:30
Борэм Вуд
1 : 0
Саттон Юнайтед
18.04 | 17:00
Моркамб
0 : 3
Борэм Вуд
11.04 | 14:30
Борэм Вуд
3 : 0
Хартлпул Юнайтед
06.04 | 17:00
Солихалл Мурс
4 : 1
Борэм Вуд
03.04 | 17:00
Борэм Вуд
5 : 1
Уилдстон
28.03 | 18:00
Труро Сити
0 : 0
Борэм Вуд
24.03 | 22:45
Олдершот
1 : 2
Борэм Вуд
21.03 | 18:00
Борэм Вуд
3 : 0
Гейтсхед
14.03 | 18:00
Галифакс
3 : 2
Борэм Вуд
10.03 | 22:45
Уокинг
2 : 2
Борэм Вуд
07.03 | 15:30
Борэм Вуд
5 : 3
Брэкли Таун
03.03 | 22:45
Борэм Вуд
3 : 2
Йорк Сити
28.02 | 18:00
Тамуорт
3 : 2
Борэм Вуд
24.02 | 22:45
Саутенд Юнайтед
0 : 2
Борэм Вуд
21.02 | 18:00
Борэм Вуд
1 : 1
Форест Грин
14.02 | 18:00
Истли
2 : 2
Борэм Вуд
11.02 | 22:45
Борэм Вуд
3 : 2
Йовил
03.02 | 22:45
Рочдейл
4 : 1
Борэм Вуд
31.01 | 18:00
Борэм Вуд
1 : 2
Бостон Юнайтед
24.01 | 18:00
Алтричем
3 : 1
Борэм Вуд
20.01 | 22:45
Борэм Вуд
1 : 3
Сканторп Юнайтед
17.01 | 18:00
Брейнтри Таун
0 : 3
Борэм Вуд
30.12 | 22:45
Борэм Вуд
2 : 1
Солихалл Мурс
26.12 | 18:00
Уилдстон
0 : 4
Борэм Вуд
21.12 | 19:00
Борэм Вуд
2 : 0
Карлайл Юнайтед
29.11 | 20:30
Борэм Вуд
2 : 1
Галифакс
22.11 | 18:00
Гейтсхед
0 : 3
Борэм Вуд
15.11 | 18:03
Борэм Вуд
1 : 2
Тамуорт
08.11 | 18:00
Брэкли Таун
1 : 3
Борэм Вуд
04.11 | 22:45
Борэм Вуд
1 : 0
Олдершот
25.10 | 17:00
Форест Грин
2 : 1
Борэм Вуд
21.10 | 21:45
Йорк Сити
2 : 2
Борэм Вуд
18.10 | 17:00
Борэм Вуд
2 : 0
Истли
04.10 | 17:00
Йовил
0 : 3
Борэм Вуд
30.09 | 21:45
Борэм Вуд
1 : 1
Саутенд Юнайтед
27.09 | 14:30
Борэм Вуд
1 : 0
Уокинг
24.09 | 21:45
Сканторп Юнайтед
1 : 1
Борэм Вуд
20.09 | 17:00
Бостон Юнайтед
0 : 2
Борэм Вуд
13.09 | 17:00
Борэм Вуд
3 : 1
Алтричем
06.09 | 17:00
Борэм Вуд
3 : 0
Моркамб
03.09 | 21:45
Саттон Юнайтед
3 : 4
Борэм Вуд
30.08 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
0 : 0
Борэм Вуд
25.08 | 17:00
Борэм Вуд
2 : 1
Труро Сити
20.08 | 21:45
Борэм Вуд
2 : 1
Брейнтри Таун
16.08 | 17:00
Карлайл Юнайтед
3 : 3
Борэм Вуд
09.08 | 17:00
Борэм Вуд
0 : 2
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