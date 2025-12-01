Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона

Кубок Англии. «Эвертон» победил «Борэм Вуд» и пробился в 1/4 финала

«Борэм Вуд» – 1-я полупрофессиональная команда в истории Кубка Англии, не пропустившая в первых 4 раундах