Кубок Англии. «Эвертон» победил «Борэм Вуд» и пробился в 1/4 финала

«Борэм Вуд» – 1-я полупрофессиональная команда в истории Кубка Англии, не пропустившая в первых 4 раундах

Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала

Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»