Спартак - Зенит
Англия. Национальная лига
Рочдейл - Сканторп Юнайтед
Рочдейл - Сканторп Юнайтед: онлайн-трансляция 04 ноября 2025
Рочдейл
04.11.2025, вторник, 22:45
Англия. Национальная лига, 17 тур
- : -
Не начался
Сканторп Юнайтед
Матч
Таблица
Статистика матча Рочдейл - Сканторп Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Рочдейл
Сканторп Юнайтед
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик
1 марта 2018, 00:41
3
Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»
19 февраля 2018, 00:14
Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»
19 февраля 2018, 00:05
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом»
18 февраля 2018, 20:55
6
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик
1 марта 2018, 00:41
3
Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»
19 февраля 2018, 00:14
Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»
19 февраля 2018, 00:05
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом»
18 февраля 2018, 20:55
6
Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»
10 января 2016, 23:53
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
10 января 2016, 18:53
1
«Челси» – «Сканторп Юнайтед». Онлайн-трансляция
10 января 2016, 16:38
Больше новостей
Англия. Национальная лига
Англия. Национальная лига, 2 тур
Рочдейл
- : -
16.08.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 2 тур
Моркамб
- : -
16.08.2025
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 2 тур
Олдершот
- : -
16.08.2025
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 2 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
16.08.2025
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 2 тур
Уилдстон
- : -
16.08.2025
Галифакс
Англия. Национальная лига, 2 тур
Рочдейл
- : -
16.08.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 2 тур
Моркамб
- : -
16.08.2025
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 2 тур
Олдершот
- : -
16.08.2025
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 2 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
16.08.2025
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 2 тур
Уилдстон
- : -
16.08.2025
Галифакс
Англия. Национальная лига, 2 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
16.08.2025
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 2 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
16.08.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 2 тур
Саттон Юнайтед
- : -
16.08.2025
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 2 тур
Форест Грин
- : -
16.08.2025
Йовил
Англия. Национальная лига, 2 тур
Истли
- : -
16.08.2025
Гейтсхед
Рочдейл
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 1 тур
Борэм Вуд
0 : 2
09.08.2025
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 1 тур
Тамуорт
1 : 2
09.08.2025
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, Promotion Play-offs - Qualifying Round
Рочдейл
3 : 4
15.05.2025
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 46 тур
Брейнтри Таун
2 : 0
05.05.2025
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 41 тур
Солихалл Мурс
0 : 1
29.04.2025
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 1 тур
Борэм Вуд
0 : 2
09.08.2025
Рочдейл
Англия. Национальная лига, Promotion Play-offs - Qualifying Round
Рочдейл
3 : 4
15.05.2025
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 46 тур
Брейнтри Таун
2 : 0
05.05.2025
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 41 тур
Солихалл Мурс
0 : 1
29.04.2025
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 45 тур
Рочдейл
5 : 1
26.04.2025
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 1 тур
Тамуорт
1 : 2
09.08.2025
Сканторп Юнайтед
Архив
