Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
5
9
10
12
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
22
5
5
67
30
37
71
32
20
4
8
47
26
21
64
32
18
9
5
53
29
24
63
32
18
6
8
57
25
32
60
32
19
3
10
55
31
24
60
32
17
7
8
47
30
17
58
32
13
9
10
44
34
10
48
32
14
4
14
38
42
-4
46
32
12
6
14
42
46
-4
42
32
13
3
16
41
40
1
42
32
11
6
15
45
48
-3
39
32
8
14
10
22
27
-5
38
32
9
10
13
28
37
-9
37
32
9
6
17
38
51
-13
33
32
7
8
17
32
46
-14
29
32
4
5
23
24
85
-61
17
32
3
5
24
15
68
-53
14
Команда
1
2
3
7
9
11
13
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
3
1
39
12
27
39
16
11
1
4
28
13
15
34
16
11
1
4
25
14
11
34
16
9
4
3
23
13
10
31
16
9
4
3
22
7
15
31
16
9
3
4
31
16
15
30
16
8
5
3
27
11
16
29
16
9
1
6
23
20
3
28
16
8
1
7
18
21
-3
25
16
7
4
5
26
21
5
25
16
7
1
8
25
21
4
22
16
6
3
7
22
24
-2
21
16
4
7
5
16
15
1
19
16
4
6
6
15
18
-3
18
16
3
6
7
10
14
-4
15
16
3
2
11
19
45
-26
11
16
1
3
12
7
34
-27
6
Команда
2
3
4
6
7
8
10
11
12
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
5
2
30
16
14
32
16
10
2
4
28
18
10
32
16
10
1
5
30
14
16
31
16
9
3
4
19
13
6
30
16
8
3
5
25
23
2
27
16
8
2
6
30
17
13
26
16
5
8
3
12
13
-1
23
16
6
2
8
16
19
-3
20
16
5
4
7
13
19
-6
19
16
5
3
8
15
22
-7
18
16
4
6
6
13
18
-5
18
16
4
5
7
24
25
-1
17
16
4
2
10
19
27
-8
14
16
3
3
10
16
27
-11
12
16
3
1
12
16
31
-15
10
16
2
2
12
8
34
-26
8
16
1
3
12
5
40
-35
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире