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    Биолог-Новокубанск - результаты

    Город Новокубанск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://fcbiolog.ru/
    Стадион Биолог
    Тренер Леонид Назаренко
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Кубань Холдинг 1:2 Биолог-Новокубанск
    5 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Биолог-Новокубанск 3:0 Машук-КМВ
    16 тур
    		4 ноября, пятница 13:00 Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор
    15 тур
    		29 октября, суббота 14:00 Спартак-Нальчик 0:1 Биолог-Новокубанск
    14 тур
    		22 октября, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Форте
    13 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Чайка 1:0 Биолог-Новокубанск
    12 тур
    		8 октября, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 4:1 СКА
    11 тур
    		1 октября, суббота 15:00 Динамо 0:1 Биолог-Новокубанск
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 13:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Черноморец
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:30 Легион 1:1 Биолог-Новокубанск
    20 тур
    		10 сентября, суббота 18:00 Дружба 0:1 Биолог-Новокубанск
    7 тур
    		3 сентября, суббота 16:00 Алания-2 1:1 Биолог-Новокубанск
    6 тур
    		27 августа, суббота 16:30 Биолог-Новокубанск 2:1 Кубань Холдинг
    17 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 1:2 Биолог-Новокубанск
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 19:00 Ротор 2:1 Биолог-Новокубанск
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 3:2 Спартак-Нальчик
    2 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Форте 0:0 Биолог-Новокубанск
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 Ессентуки
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