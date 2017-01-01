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Биолог-Новокубанск
Результаты
Биолог-Новокубанск - результаты матчей
Новокубанск
Стадион:
Биолог
Сайт:
http://fcbiolog.ru/
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Россия. Кубок. 2024/2025
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Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2011/2012
16.11 | 13:00
Биолог-Новокубанск
1 : 4
Динамо Ставрополь
09.11 | 13:00
Биолог-Новокубанск
1 : 1
Кубань Холдинг
02.11 | 14:00
Биолог-Новокубанск
1 : 2
Астрахань
26.10 | 15:00
Ростов-2
2 : 1
Биолог-Новокубанск
19.10 | 14:30
Биолог-Новокубанск
3 : 1
Динамо-2 Мх
12.10 | 15:00
Форте
3 : 1
Биолог-Новокубанск
05.10 | 15:00
Строитель
1 : 2
Биолог-Новокубанск
28.09 | 17:00
Рубин Я
3 : 2
Биолог-Новокубанск
21.09 | 15:00
Алания-2
2 : 1
Биолог-Новокубанск
14.09 | 16:00
Ангушт
0 : 0
Биолог-Новокубанск
06.09 | 16:00
Биолог-Новокубанск
0 : 2
Дружба
31.08 | 18:00
Нарт
1 : 0
Биолог-Новокубанск
25.08 | 16:00
Биолог-Новокубанск
1 : 3
Легион
16.08 | 16:30
Спартак-Нальчик
2 : 1
Биолог-Новокубанск
03.08 | 18:00
Биолог-Новокубанск
3 : 1
Севастополь
28.07 | 17:00
Победа
2 : 2
Биолог-Новокубанск
06.07 | 18:00
Кубань Холдинг
3 : 0
Биолог-Новокубанск
30.06 | 17:00
Астрахань
3 : 2
Биолог-Новокубанск
24.06 | 17:00
Биолог-Новокубанск
0 : 3
Ростов-2
18.06 | 15:00
Динамо-2 Мх
0 : 2
Биолог-Новокубанск
12.06 | 17:00
Биолог-Новокубанск
1 : 2
Форте
06.06 | 17:00
Биолог-Новокубанск
2 : 0
Строитель
31.05 | 17:00
Биолог-Новокубанск
1 : 2
Рубин Я
26.05 | 16:00
Биолог-Новокубанск
2 : 0
Алания-2
22.05 | 18:00
Динамо Ставрополь
2 : 1
Биолог-Новокубанск
18.05 | 16:00
Биолог-Новокубанск
1 : 1
Ангушт
11.05 | 17:00
Дружба
3 : 0
Биолог-Новокубанск
03.05 | 16:00
Биолог-Новокубанск
1 : 1
Нарт
27.04 | 16:00
Легион
0 : 0
Биолог-Новокубанск
20.04 | 16:00
Биолог-Новокубанск
3 : 1
Спартак-Нальчик
06.04 | 16:00
Севастополь
0 : 1
Биолог-Новокубанск
30.03 | 14:00
Биолог-Новокубанск
1 : 0
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