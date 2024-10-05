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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Строитель - Биолог-Новокубанск
Строитель - Биолог-Новокубанск: обзор матча 05 октября 2024
Строитель
05.10.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
1 : 2
Завершен
Биолог-Новокубанск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Строитель - Биолог-Новокубанск
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0
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0
Матчи команд
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Строитель
6 : 2
16.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Строитель
4 : 0
09.11.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Дружба
1 : 0
02.11.2024
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Строитель
2 : 1
26.10.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Легион
1 : 1
19.10.2024
Строитель
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
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