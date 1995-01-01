Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
|19 тур
|11 марта, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|Алания-2
|8 тур
|18 марта, суббота
|00:00
|Биолог-Новокубанск
|Дружба
|21 тур
|25 марта, суббота
|00:00
|Биолог-Новокубанск
|Легион
|22 тур
|1 апреля, суббота
|00:00
|Черноморец
|Биолог-Новокубанск
|23 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Биолог-Новокубанск
|Динамо
|24 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|СКА
|Биолог-Новокубанск
|25 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Биолог-Новокубанск
|Чайка
|26 тур
|29 апреля, суббота
|00:00
|Ессентуки
|Биолог-Новокубанск