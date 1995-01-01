Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Биолог-Новокубанск - расписание

    Город Новокубанск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://fcbiolog.ru/
    Стадион Биолог
    Тренер Леонид Назаренко
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    19 тур
    		11 марта, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск Алания-2
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    8 тур
    		18 марта, суббота 00:00 Биолог-Новокубанск Дружба
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    21 тур
    		25 марта, суббота 00:00 Биолог-Новокубанск Легион
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    22 тур
    		1 апреля, суббота 00:00 Черноморец Биолог-Новокубанск
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    23 тур
    		8 апреля, суббота 00:00 Биолог-Новокубанск Динамо
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    24 тур
    		15 апреля, суббота 00:00 СКА Биолог-Новокубанск
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    25 тур
    		22 апреля, суббота 00:00 Биолог-Новокубанск Чайка
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    26 тур
    		29 апреля, суббота 00:00 Ессентуки Биолог-Новокубанск
    • Читайте нас: 
    11