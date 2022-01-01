Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Букаспор - турнирная таблица

Измир
Стадион:
Йени Бука
Сайт:
http://www.bucaspor.org.tr
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Трабзонспор
2
Фенербахче
3
Бурсаспор
4
Газиантепспор
5
Бешикташ
6
Кайсериспор
7
Эскишехирспор
8
Галатасарай
9
Карабюкспор
10
Манисаспор
11
Антальяспор
12
Истанбул Башакшехир
13
Генчлербирлиги
14
Анкарагюджю
15
Сивасспор
16
Букаспор
17
Коньяспор
18
Касымпаша
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
25
7
2
69
23
46
82
34
26
4
4
84
34
50
82
34
17
10
7
48
29
19
61
34
17
8
9
46
32
14
59
34
15
9
10
53
36
17
54
34
14
9
11
47
44
3
51
34
12
11
11
41
40
1
47
34
14
4
16
41
46
-5
46
34
12
8
14
46
53
-7
44
34
13
4
17
49
52
-3
43
34
10
12
12
42
50
-8
42
34
12
6
16
40
45
-5
42
34
10
10
14
43
51
-8
40
33
9
11
13
48
61
-13
38
34
8
11
15
43
57
-14
35
34
6
8
20
37
65
-28
26
33
4
12
17
27
46
-19
24
34
5
8
21
31
71
-40
23
Команда
1
Фенербахче
2
Трабзонспор
3
Газиантепспор
4
Бурсаспор
5
Кайсериспор
6
Бешикташ
7
Карабюкспор
8
Эскишехирспор
9
Галатасарай
10
Сивасспор
11
Истанбул Башакшехир
12
Антальяспор
13
Букаспор
14
Манисаспор
15
Генчлербирлиги
16
Анкарагюджю
17
Коньяспор
18
Касымпаша
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
3
0
41
8
33
45
17
12
4
1
34
12
22
40
17
10
5
2
26
14
12
35
17
9
4
4
22
20
2
31
17
9
4
4
25
17
8
31
17
8
5
4
35
24
11
29
17
9
2
6
28
24
4
29
17
8
5
4
18
12
6
29
17
8
2
7
22
21
1
26
17
6
7
4
26
24
2
25
17
7
3
7
18
21
-3
24
17
5
7
5
23
24
-1
22
17
6
4
7
23
26
-3
22
17
7
1
9
24
27
-3
22
17
6
3
8
24
28
-4
21
16
5
5
6
26
31
-5
20
17
2
9
6
13
22
-9
15
17
3
3
11
15
37
-22
12
Команда
1
Трабзонспор
2
Фенербахче
3
Бурсаспор
4
Бешикташ
5
Газиантепспор
6
Манисаспор
7
Антальяспор
8
Галатасарай
9
Кайсериспор
10
Генчлербирлиги
11
Анкарагюджю
12
Истанбул Башакшехир
13
Эскишехирспор
14
Карабюкспор
15
Касымпаша
16
Сивасспор
17
Коньяспор
18
Букаспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
3
1
35
11
24
42
17
12
1
4
43
26
17
37
17
8
6
3
26
9
17
30
17
7
4
6
18
12
6
25
17
7
3
7
20
18
2
24
17
6
3
8
25
25
0
21
17
5
5
7
19
26
-7
20
17
6
2
9
19
25
-6
20
17
5
5
7
22
27
-5
20
17
4
7
6
19
23
-4
19
17
4
6
7
22
30
-8
18
17
5
3
9
22
24
-2
18
17
4
6
7
23
28
-5
18
17
3
6
8
18
29
-11
15
17
2
5
10
16
34
-18
11
17
2
4
11
17
33
-16
10
16
2
3
11
14
24
-10
9
17
0
4
13
14
39
-25
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
2
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+