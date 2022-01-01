Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
10
11
14
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
25
7
2
69
23
46
82
34
26
4
4
84
34
50
82
34
17
10
7
48
29
19
61
34
17
8
9
46
32
14
59
34
15
9
10
53
36
17
54
34
14
9
11
47
44
3
51
34
12
11
11
41
40
1
47
34
14
4
16
41
46
-5
46
34
12
8
14
46
53
-7
44
34
13
4
17
49
52
-3
43
34
10
12
12
42
50
-8
42
34
12
6
16
40
45
-5
42
34
10
10
14
43
51
-8
40
33
9
11
13
48
61
-13
38
34
8
11
15
43
57
-14
35
34
6
8
20
37
65
-28
26
33
4
12
17
27
46
-19
24
34
5
8
21
31
71
-40
23
Команда
6
10
12
13
14
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
3
0
41
8
33
45
17
12
4
1
34
12
22
40
17
10
5
2
26
14
12
35
17
9
4
4
22
20
2
31
17
9
4
4
25
17
8
31
17
8
5
4
35
24
11
29
17
9
2
6
28
24
4
29
17
8
5
4
18
12
6
29
17
8
2
7
22
21
1
26
17
6
7
4
26
24
2
25
17
7
3
7
18
21
-3
24
17
5
7
5
23
24
-1
22
17
6
4
7
23
26
-3
22
17
7
1
9
24
27
-3
22
17
6
3
8
24
28
-4
21
16
5
5
6
26
31
-5
20
17
2
9
6
13
22
-9
15
17
3
3
11
15
37
-22
12
Команда
4
11
14
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
3
1
35
11
24
42
17
12
1
4
43
26
17
37
17
8
6
3
26
9
17
30
17
7
4
6
18
12
6
25
17
7
3
7
20
18
2
24
17
6
3
8
25
25
0
21
17
5
5
7
19
26
-7
20
17
6
2
9
19
25
-6
20
17
5
5
7
22
27
-5
20
17
4
7
6
19
23
-4
19
17
4
6
7
22
30
-8
18
17
5
3
9
22
24
-2
18
17
4
6
7
23
28
-5
18
17
3
6
8
18
29
-11
15
17
2
5
10
16
34
-18
11
17
2
4
11
17
33
-16
10
16
2
3
11
14
24
-10
9
17
0
4
13
14
39
-25
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире