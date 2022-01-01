Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
2
0
6
3
3
5
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
0
0
3
4
10
-6
0
Группа B
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
0
1
6
3
3
6
3
0
1
2
1
7
-6
1
3
0
1
2
1
3
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
0
4
4
2
1
0
1
2
5
-3
3
2
0
1
1
1
2
-1
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
1
3
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
2
0
0
2
3
6
-3
0
Группа 1
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
1
2
3
2
0
1
1
0
4
-4
1
1
0
0
1
0
2
-2
0
2
0
0
2
1
3
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
2
5
-3
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
1
4
6
1
1
0
0
3
2
1
3
2
0
2
0
2
2
0
2
1
0
0
1
1
4
-3
0
Группа 1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
1
5
6
2
2
0
0
3
0
3
6
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
3
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
0
4
3
2
0
1
1
1
2
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире