Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
21
6
15
50
10
4
2
4
17
12
5
49
10
4
2
4
12
12
0
46
10
4
1
5
8
17
-9
37
10
3
4
3
13
13
0
37
10
2
0
8
7
18
-11
32
Группа B
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
0
2
22
10
12
24
10
5
1
4
20
16
4
16
10
4
3
3
12
12
0
15
10
3
4
3
14
15
-1
13
10
2
3
5
15
20
-5
9
10
0
5
5
11
21
-10
5
Группа C
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
11
4
7
16
6
2
1
3
7
10
-3
7
6
2
1
3
8
8
0
7
6
1
1
4
4
8
-4
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
8
3
5
44
5
2
1
2
9
6
3
42
5
3
2
0
12
3
9
37
5
3
1
1
5
5
0
34
5
1
0
4
5
9
-4
29
5
1
2
2
7
6
1
29
Группа 1
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
5
6
12
5
3
0
2
13
9
4
9
5
3
0
2
9
7
2
9
5
2
2
1
8
7
1
8
5
0
3
2
6
11
-5
3
5
0
3
2
2
6
-4
3
Группа 2
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
1
2
8
6
2
42
5
4
1
0
9
3
6
39
5
0
2
3
4
9
-5
34
5
2
2
1
6
7
-1
32
5
1
0
4
2
9
-7
29
5
1
0
4
3
12
-9
27
Группа 1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
5
6
12
5
2
1
2
7
7
0
7
5
2
0
3
9
9
0
6
5
1
3
1
3
5
-2
6
5
1
2
2
6
8
-2
5
5
0
2
3
9
15
-6
2
Группа 2
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
0
3
1
5
-4
0
❗Гент: 24
❗Мехелен: 23
❗Сент-Труйден: 20
❗Стандард: 17
❗Оуд-Хеверли: 15
❗Вестерло: 15
❗Юнион СЖ: 35
❗Андерлехт: 32
❗Антверпен: 26
❗Брюгге: 26
❗Серкль Брюгге: 24
❗Генк: 24
❗Шарлеруа: 29
❗Эйпен: 24
❗Кортрейк: 24
❗РВДМ Брюссель: 23
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире