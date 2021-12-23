- 1 февраля
- 09:38 Фото Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
- 23 декабря 2021
- 01:33 Фото Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном» 8
- 28 августа 2019
- 19:25 «Ростов» отправил экс-игрока «Атлетико» Эзатолахи в аренду в «Эйпен»
- 21 июля 2018
- 14:45 «Барселона» может купить защитника «Эйпена» Ваге. Игрок забил один гол на ЧМ-2018
- 27 июня 2017
- 09:32 Оньекуру, которым интересовался ЦСКА, решил перейти в «Эвертон» 2
- 31 мая 2017
- 00:29 «Арсенал» намерен приобрести Оньекуру, которым интересовался ЦСКА 1
- 30 мая 2017
- 18:26 «Шальке» претендует на Оньекуру, который мог перейти в ЦСКА 2
- 11 февраля 2017
- 01:01 ЦСКА продолжает интересоваться 19-летним бельгийцем из чемпионата Бельгии 9
- 27 января 2017
- 00:24 Нападающий «Эйпена» заявил, что руководство клуба убеждает его перейти в ЦСКА 11
- 16 ноября 2016
- 19:08 Начальник селекционного отдела: «Оникуру в ЦСКА? Мы не комментируем слухи»
- 16:06 ЦСКА сделал предложение о покупке 19-летнего нигерийского форварда 18