«Ростов» отправил экс-игрока «Атлетико» Эзатолахи в аренду в «Эйпен»

«Ростов» объявил о трансфере полузащитника Саида Эзатолахи в бельгийский «Эйпен». Иранец перешел на правах аренды.

«Эззатоллахи перешел в «Ростов» в 2016-м году. В сезоне 2018/2019 он играл на правах аренды в английском клубе «Рединг», теперь футболист продолжит карьеру в «Эйпене» из высшей футбольной лиги Бельгии», – сказано в релизе южан.