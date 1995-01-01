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    «Ростов» отправил экс-игрока «Атлетико» Эзатолахи в аренду в «Эйпен»

    «Ростов» объявил о трансфере полузащитника Саида Эзатолахи в бельгийский «Эйпен». Иранец перешел на правах аренды.

    «Эззатоллахи перешел в «Ростов» в 2016-м году. В сезоне 2018/2019 он играл на правах аренды в английском клубе «Рединг», теперь футболист продолжит карьеру в «Эйпене» из высшей футбольной лиги Бельгии», – сказано в релизе южан.

    • До «Ростова» иранец выступал за «Атлетико» (пять матчей в Примере).
    • Игрок привлекается в сборную Ирана.
    • «Ростов» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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