Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
24
3
3
62
18
44
75
30
19
8
3
61
27
34
65
30
19
5
6
55
20
35
62
30
17
8
5
57
23
34
59
30
16
10
4
52
28
24
58
30
8
14
8
32
32
0
38
30
9
10
11
37
41
-4
37
30
10
6
14
38
43
-5
36
30
9
8
13
36
44
-8
35
30
9
7
14
38
47
-9
34
30
9
7
14
36
36
0
34
30
8
9
13
32
52
-20
33
30
8
9
13
35
42
-7
33
30
8
8
14
42
50
-8
32
30
4
9
17
26
66
-40
21
30
2
1
27
12
82
-70
7
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
31
6
25
38
15
12
2
1
32
11
21
38
15
11
3
1
33
10
23
36
15
11
0
4
28
9
19
33
15
9
5
1
33
8
25
32
15
7
4
4
27
24
3
25
15
6
6
3
22
13
9
24
15
5
5
5
19
29
-10
20
15
4
7
4
15
18
-3
19
15
5
3
7
15
18
-3
18
15
5
3
7
22
20
2
18
15
5
3
7
20
17
3
18
15
3
7
5
17
18
-1
16
15
3
6
6
19
23
-4
15
15
3
5
7
16
26
-10
14
15
1
0
14
6
46
-40
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
1
2
31
12
19
37
15
8
5
2
27
11
16
29
15
8
3
4
24
15
9
27
15
7
6
2
29
16
13
27
15
5
7
3
19
18
1
22
15
4
7
4
17
14
3
19
15
5
3
7
16
23
-7
18
15
5
2
8
23
27
-4
17
15
5
2
8
18
24
-6
17
15
4
4
7
23
29
-6
16
15
4
4
7
16
19
-3
16
15
3
4
8
13
23
-10
13
15
3
4
8
15
28
-13
13
15
2
4
9
9
20
-11
10
15
1
4
10
10
40
-30
7
15
1
1
13
6
36
-30
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире