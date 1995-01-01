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    Спутник - результаты

    Город Речица
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Стадион Центральный
    Тренер Вячеслав Левчук
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2021
    30 тур
    		28 ноября, воскресенье 00:00 Спутник 0:3 Слуцк
    Тех. поражение
    29 тур
    		20 ноября, суббота 00:00 Витебск 3:0 Спутник
    Тех. поражение
    28 тур
    		5 ноября, пятница 00:00 Спутник 0:3 Торпедо-БелАЗ
    Тех. поражение
    27 тур
    		22 октября, пятница 00:00 Динамо 3:0 Спутник
    Тех. поражение
    26 тур
    		15 октября, пятница 00:00 Спутник 0:3 Неман
    Тех. поражение
    10 тур
    		1 октября, пятница 00:00 Спутник 0:3 БАТЭ
    Тех. поражение
    24 тур
    		24 сентября, пятница 00:00 Славия-Мозырь 3:0 Спутник
    Тех. поражение
    23 тур
    		17 сентября, пятница 00:00 Спутник 0:3 Рух
    Тех. поражение
    22 тур
    		10 сентября, пятница 00:00 Шахтер 3:0 Спутник
    Тех. поражение
    21 тур
    		27 августа, пятница 00:00 Спутник 0:3 Сморгонь
    Тех. поражение
    20 тур
    		20 августа, пятница 00:00 Ислочь 3:0 Спутник
    Тех. поражение
    19 тур
    		13 августа, пятница 00:00 Спутник 0:3 Энергетик-БГУ
    Тех. поражение
    18 тур
    		30 июля, пятница 17:00 Минск 3:0 Спутник
    Тех. поражение
    17 тур
    		23 июля, пятница 17:00 Спутник 0:3 Гомель
    Тех. поражение
    16 тур
    		16 июля, пятница 18:45 Динамо-Брест 3:0 Спутник
    Тех. поражение
    15 тур
    		3 июля, суббота 16:45 Слуцк 3:2 Спутник
    14 тур
    		28 июня, понедельник 18:00 Спутник 4:3 Витебск
    13 тур
    		19 июня, суббота 18:45 Торпедо-БелАЗ 2:0 Спутник
    12 тур
    		12 июня, суббота 16:45 Спутник 0:5 Динамо
    11 тур
    		29 мая, суббота 19:00 Неман 2:2 Спутник
    25 тур
    		19 мая, среда 20:45 БАТЭ 2:1 Спутник
    9 тур
    		14 мая, пятница 18:00 Спутник 0:2 Славия-Мозырь
    8 тур
    		8 мая, суббота 14:30 Рух 2:0 Спутник
    7 тур
    		1 мая, суббота 18:00 Спутник 1:2 Шахтер
    6 тур
    		23 апреля, пятница 18:00 Сморгонь 2:0 Спутник
    5 тур
    		16 апреля, пятница 18:00 Спутник 1:5 Ислочь
    4 тур
    		9 апреля, пятница 17:30 Энергетик-БГУ 0:1 Спутник
    3 тур
    		3 апреля, суббота 16:00 Спутник 0:1 Минск
    2 тур
    		21 марта, воскресенье 17:00 Гомель 2:0 Спутник
    1 тур
    		14 марта, воскресенье 15:00 Спутник 0:4 Динамо-Брест
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