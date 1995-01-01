Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2021
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|00:00
|Спутник
|0:3
|Слуцк
|
Тех. поражение
|29 тур
|20 ноября, суббота
|00:00
|Витебск
|3:0
|Спутник
|
Тех. поражение
|28 тур
|5 ноября, пятница
|00:00
|Спутник
|0:3
|Торпедо-БелАЗ
|
Тех. поражение
|27 тур
|22 октября, пятница
|00:00
|Динамо
|3:0
|Спутник
|
Тех. поражение
|26 тур
|15 октября, пятница
|00:00
|Спутник
|0:3
|Неман
|
Тех. поражение
|10 тур
|1 октября, пятница
|00:00
|Спутник
|0:3
|БАТЭ
|
Тех. поражение
|24 тур
|24 сентября, пятница
|00:00
|Славия-Мозырь
|3:0
|Спутник
|
Тех. поражение
|23 тур
|17 сентября, пятница
|00:00
|Спутник
|0:3
|Рух
|
Тех. поражение
|22 тур
|10 сентября, пятница
|00:00
|Шахтер
|3:0
|Спутник
|
Тех. поражение
|21 тур
|27 августа, пятница
|00:00
|Спутник
|0:3
|Сморгонь
|
Тех. поражение
|20 тур
|20 августа, пятница
|00:00
|Ислочь
|3:0
|Спутник
|
Тех. поражение
|19 тур
|13 августа, пятница
|00:00
|Спутник
|0:3
|Энергетик-БГУ
|
Тех. поражение
|18 тур
|30 июля, пятница
|17:00
|Минск
|3:0
|Спутник
|
Тех. поражение
|17 тур
|23 июля, пятница
|17:00
|Спутник
|0:3
|Гомель
|
Тех. поражение
|16 тур
|16 июля, пятница
|18:45
|Динамо-Брест
|3:0
|Спутник
|
Тех. поражение
|15 тур
|3 июля, суббота
|16:45
|Слуцк
|3:2
|Спутник
|14 тур
|28 июня, понедельник
|18:00
|Спутник
|4:3
|Витебск
|13 тур
|19 июня, суббота
|18:45
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Спутник
|12 тур
|12 июня, суббота
|16:45
|Спутник
|0:5
|Динамо
|11 тур
|29 мая, суббота
|19:00
|Неман
|2:2
|Спутник
|25 тур
|19 мая, среда
|20:45
|БАТЭ
|2:1
|Спутник
|9 тур
|14 мая, пятница
|18:00
|Спутник
|0:2
|Славия-Мозырь
|8 тур
|8 мая, суббота
|14:30
|Рух
|2:0
|Спутник
|7 тур
|1 мая, суббота
|18:00
|Спутник
|1:2
|Шахтер
|6 тур
|23 апреля, пятница
|18:00
|Сморгонь
|2:0
|Спутник
|5 тур
|16 апреля, пятница
|18:00
|Спутник
|1:5
|Ислочь
|4 тур
|9 апреля, пятница
|17:30
|Энергетик-БГУ
|0:1
|Спутник
|3 тур
|3 апреля, суббота
|16:00
|Спутник
|0:1
|Минск
|2 тур
|21 марта, воскресенье
|17:00
|Гомель
|2:0
|Спутник
|1 тур
|14 марта, воскресенье
|15:00
|Спутник
|0:4
|Динамо-Брест