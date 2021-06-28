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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Спутник - Витебск
Спутник - Витебск: обзор матча 28 июня 2021
Спутник
28.06.2021, понедельник, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
4 : 3
Завершен
Витебск
63'
Е. Козел
69'
Е. Козел
27'
А. Ксенофонтов
32'
Г. Рассадкин
48'
Ж. Сезар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спутник - Витебск
90'
+2
Желтая карточка
Р. Лисовский
80'
Замена
З. Червяков
️️️️
A. Yanushkevich
72'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
А. Матвеенко
Замена
️️️️
В. Курлович
71'
ГОЛ! 2:3!
Е. Козел
69'
64'
Желтая карточка
Ж. Сезар
ГОЛ! 1:3!
Е. Козел
63'
62'
Замена
Вандерсон
️️️️
Е. Краснов
62'
Замена
Р. Теверов
️️️️
Г. Рассадкин
62'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Ксенофонтов
48'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Сезар
Пас отдал
Г. Рассадкин
Замена
Е. Козел
️️️️
A. Bogdanov
46'
32'
ГОЛ! 0:2!
Г. Рассадкин
Пас отдал
А. Ксенофонтов
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Ксенофонтов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спутник
18
Александр Михаленко
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
8
Артем Федянин
ОП
81
Anton Bogdanov
ЦП
8
Арсений Концедайлов
АП
38
Макар Лицкевич
ПП
24
Максим Санец
ЦФ
0
I. Yasinski
ЦФ
2
Aleksey Volovik
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Витебск
6
Жулио Сезар
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
19
D. Carioca
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Спутник
91
Евгений Козел
ЦФ
19
Georgi Monastyrskiy
ЦФ
66
Kirill Kotov
ЦФ
Витебск
23
Дмитрий Воробьёв
ЛЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
1-2-2-1-5
18
Михаленко
27
Курлович
8
Федянин
81
38
Лицкевич
8
Концедайлов
0
18
30
2
24
Санец
3-3-5
6
Сезар
4
4
Скитов
0
80
Ксенофонтов
20
Краснов
19
88
Рассадкин
11
Матвеенко
30
Сороко
2
Шемрук
81
91
Козел
91
Козел
81
4
14
Червяков
14
Червяков
4
80
Ксенофонтов
8
Ермакович
8
Ермакович
80
Ксенофонтов
20
Краснов
29
Вандерсон
29
Вандерсон
20
Краснов
11
Матвеенко
7
Лисовский
7
Лисовский
11
Матвеенко
88
Рассадкин
9
Теверов
9
Теверов
88
Рассадкин
Остались в запасе
Спутник
Витебск
19
Georgi Monastyrskiy
ЦФ
66
Kirill Kotov
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
23
Дмитрий Воробьёв
ЛЗ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
19
Georgi Monastyrskiy
ЦФ
66
Kirill Kotov
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Воробьёв
ЛЗ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Спутник - Витебск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Спутник
0 : 3
28.11.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Витебск
3 : 0
20.11.2021
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Спутник
0 : 3
05.11.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
3 : 0
22.10.2021
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Спутник
0 : 3
15.10.2021
Неман
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
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