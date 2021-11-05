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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Спутник - Торпедо-БелАЗ
Спутник - Торпедо-БелАЗ: онлайн-трансляция 05 ноября 2021
Спутник
05.11.2021, пятница, 00:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
0 : 3
Тех. поражение
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спутник - Торпедо-БелАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Спутник
0 : 3
28.11.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Витебск
3 : 0
20.11.2021
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Спутник
0 : 3
05.11.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
3 : 0
22.10.2021
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Спутник
0 : 3
15.10.2021
Неман
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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