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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Спутник
Торпедо-БелАЗ - Спутник: обзор матча 19 июня 2021
Торпедо-БелАЗ
19.06.2021, суббота, 18:45
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Спутник
28'
Y. Gabovda
30'
К. Леонович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Спутник
Замена
П. Кленье
️️️️
А. Макаров
82'
73'
Замена
Е. Козел
️️️️
А. Федянин
66'
Замена
A. Bogdanov
️️️️
В. Курлович
Замена
M. Monteiro
️️️️
В. Горбачик
62'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
К. Кириленко
55'
47'
Желтая карточка
И. Лукашевич
Замена
Д. Гружевский
️️️️
А. Аусси
46'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
К. Леонович
46'
46'
Замена
А. Михаленко
️️️️
М. Лицкевич
ГОЛ! 2:0!
К. Леонович
Пас отдал
Y. Gabovda
30'
ГОЛ! 1:0!
Y. Gabovda
Пас отдал
А. Макаров
28'
Желтая карточка
К. Кириленко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Спутник
25
Константин Руденок
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
8
Артем Федянин
ОП
8
Арсений Концедайлов
АП
38
Макар Лицкевич
ПП
24
Максим Санец
ЦФ
0
I. Yasinski
ЦФ
19
Georgi Monastyrskiy
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
Спутник
18
Александр Михаленко
ПЗ
81
Anton Bogdanov
ЦП
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
2
Aleksey Volovik
ЦФ
0
E. Semenchuk
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
3-3-1-4
26
Бордачев
88
Яшин
44
Аусси
32
Павлюковец
19
Устинов
21
Макаров
88
Кириленко
7
9
Леонович
33
Горбачик
1
Бушма
2-2-1-1-4
25
Руденок
14
Лукашевич
44
Ижаковский
27
Курлович
8
Федянин
38
Лицкевич
8
Концедайлов
18
19
0
24
Санец
44
Аусси
12
Гружевский
12
Гружевский
44
Аусси
21
Макаров
9
Кленье
9
Кленье
21
Макаров
88
Кириленко
8
Кухарчик
8
Кухарчик
88
Кириленко
33
Горбачик
29
29
33
Горбачик
9
Леонович
13
Николаевич
13
Николаевич
9
Леонович
38
Лицкевич
18
Михаленко
18
Михаленко
38
Лицкевич
8
Федянин
91
Козел
91
Козел
8
Федянин
27
Курлович
81
81
27
Курлович
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Спутник
16
Евгений Абрамович
ВР
27
Ernest Astakhov
ЦФ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
Главный тренер
Денис Каролик
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
2
Aleksey Volovik
ЦФ
0
E. Semenchuk
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
27
Ernest Astakhov
ЦФ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
Остались в запасе
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
2
Aleksey Volovik
ЦФ
0
E. Semenchuk
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Спутник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Спутник
0 : 3
28.11.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Витебск
3 : 0
20.11.2021
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Спутник
0 : 3
05.11.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
3 : 0
22.10.2021
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Спутник
0 : 3
15.10.2021
Неман
Информация о матче
Стадион:
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