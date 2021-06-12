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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Спутник - Динамо Мн
Спутник - Динамо Мн: обзор матча 12 июня 2021
Спутник
12.06.2021, суббота, 16:45
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
0 : 5
Завершен
Динамо Мн
7'
В. Климович
54'
А. Мбенг (П)
61'
А. Мбенг
64'
А. Мбенг
66'
В. Хващинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спутник - Динамо Мн
88'
Желтая карточка
Р. Давискиба
Замена
A. Solovei
️️️️
В. Курлович
83'
75'
Замена
Н. Халимончик
️️️️
А. Селява
Замена
Е. Козел
️️️️
А. Федянин
74'
Замена
М. Лицкевич
️️️️
A. Bogdanov
69'
67'
Замена
А. Путило
️️️️
А. Мбенг
67'
Замена
I. Shitov
️️️️
С. Матвейчик
67'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
66'
ГОЛ! 0:5!
В. Хващинский
64'
ГОЛ! 0:4!
А. Мбенг
63'
Пенальти не реализован!
В. Хващинский
61'
ГОЛ! 0:3!
А. Мбенг
Пас отдал
В. Климович
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Мбенг
46'
Замена
В. Хващинский
️️️️
Е. Шикавка
42'
Желтая карточка
С. Матвейчик
34'
Желтая карточка
В. Климович
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Климович
Пас отдал
Н. Наумов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спутник
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
8
Артем Федянин
ОП
81
Anton Bogdanov
ЦП
8
Арсений Концедайлов
АП
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
2
Aleksey Volovik
ЦФ
19
Georgi Monastyrskiy
ЦФ
0
I. Yasinski
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
47
Михаил Козлов
ОП
9
Евгений Шикавка
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Спутник
25
Константин Руденок
ВР
38
Макар Лицкевич
ПП
91
Евгений Козел
ЦФ
66
Kirill Kotov
ЦФ
14
Artem Solovei
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Динамо Мн
1
Даниил Шапко
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
2-2-1-1-5
44
Ижаковский
14
Лукашевич
27
Курлович
8
Федянин
81
8
Концедайлов
2
24
Санец
0
19
30
4-2-1-3
1
Хаткевич
3
Матвейчик
6
Динга
23
Наумов
29
Бацула
8
Селява
47
Козлов
9
Шикавка
11
Мбенг
17
Климович
25
Ложкин
8
Федянин
91
Козел
91
Козел
8
Федянин
81
38
Лицкевич
38
Лицкевич
81
27
Курлович
14
14
27
Курлович
18
18
11
Мбенг
14
Путило
14
Путило
11
Мбенг
3
Матвейчик
4
4
3
Матвейчик
8
Селява
20
Халимончик
20
Халимончик
8
Селява
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
9
Шикавка
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Шикавка
Остались в запасе
Спутник
Динамо Мн
66
Kirill Kotov
ЦФ
25
Константин Руденок
ВР
Главный тренер
Вячеслав Левчук
5
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
1
Даниил Шапко
ВР
7
Душан Бакич
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
66
Kirill Kotov
ЦФ
25
Константин Руденок
ВР
Остались в запасе
5
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
1
Даниил Шапко
ВР
7
Душан Бакич
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Спутник - Динамо Мн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Спутник
0 : 3
28.11.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Витебск
3 : 0
20.11.2021
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Спутник
0 : 3
05.11.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
3 : 0
22.10.2021
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Спутник
0 : 3
15.10.2021
Неман
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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