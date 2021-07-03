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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Спутник
Слуцк - Спутник: обзор матча 03 июля 2021
Слуцк
03.07.2021, суббота, 16:45
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Спутник
37'
С. Альфред
69'
Ю. Клочков
90+2'
К. Вергейчик
18'
А. Федянин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Спутник
Желтая карточка
A. Gomelko
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Клочков
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
К. Вергейчик
Пас отдал
В. Бочеров
90'
+2
Желтая карточка
Н. Былинкин
82'
82'
Замена
D. Vorobiev
️️️️
А. Федянин
Замена
Н. Былинкин
️️️️
И. Ращеня
75'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Клочков
69'
Замена
Ю. Клочков
️️️️
А. Потапенко
67'
Замена
E. Semenov
️️️️
С. Глебко
67'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
Е. Велько
63'
53'
Замена
Е. Козел
️️️️
A. Bogdanov
ГОЛ! 1:1!
С. Альфред
Пас отдал
А. Потапенко
37'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Федянин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
Спутник
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Артем Федянин
ОП
81
Anton Bogdanov
ЦП
8
Арсений Концедайлов
АП
0
I. Yasinski
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
19
Georgi Monastyrskiy
ЦФ
2
Aleksey Volovik
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Слуцк
12
Дмитрий Харитонов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Igor Bobko
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Спутник
27
Вадим Курлович
ОП
38
Макар Лицкевич
ПП
66
Kirill Kotov
ЦФ
0
D. Vorobiev
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
3-1-1-2-3
12
4
Ращеня
5
Жевнеров
14
Анюкевич
15
Бочеров
44
Бутаревич
17
Потапенко
77
Сасин
17
Глебко
22
Велько
29
Альфред
2-1-1-1-5
18
Михаленко
44
Ижаковский
8
Федянин
81
8
Концедайлов
24
Санец
18
30
2
19
4
Ращеня
12
Былинкин
12
Былинкин
4
Ращеня
17
Потапенко
7
Клочков
7
Клочков
17
Потапенко
17
Глебко
8
8
17
Глебко
22
Велько
33
Вергейчик
33
Вергейчик
22
Велько
8
Федянин
0
0
8
Федянин
81
91
Козел
91
Козел
81
Остались в запасе
Слуцк
Спутник
12
Дмитрий Харитонов
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Igor Bobko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
66
Kirill Kotov
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ПП
27
Вадим Курлович
ОП
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Igor Bobko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
66
Kirill Kotov
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ПП
27
Вадим Курлович
ОП
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Слуцк - Спутник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Спутник
0 : 3
28.11.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Витебск
3 : 0
20.11.2021
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Спутник
0 : 3
05.11.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
3 : 0
22.10.2021
Спутник
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Спутник
0 : 3
15.10.2021
Неман
Информация о матче
Стадион:
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