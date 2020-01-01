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Россия. МФЛ
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Строгино (мол)
Результаты
Строгино (мол) - результаты матчей
Москва
Россия. МФЛ
Стадион:
Янтарь
Сайт:
http://fcstrogino.ru/
Тренер:
Альберт Саркисян
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Таблица
Россия. МФЛ. 2024
Россия. МФЛ. 2022/2023
Россия. М-лига. 2021/2022
Россия. Молодежное первенство. 2020/2021
08.11 | 15:00
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
Строгино (мол)
01.11 | 11:00
Строгино (мол)
3 : 1
Оренбург (мол)
25.10 | 15:00
Факел (мол)
3 : 0
Строгино (мол)
18.10 | 15:00
Строгино (мол)
1 : 2
Ахмат (мол)
04.10 | 11:00
Урал (мол)
1 : 5
Строгино (мол)
27.09 | 11:00
Строгино (мол)
1 : 1
Нижний Новгород (мол)
20.09 | 15:00
Оренбург (мол)
1 : 1
Строгино (мол)
13.09 | 13:00
Строгино (мол)
1 : 2
Факел (мол)
30.08 | 15:00
Ахмат (мол)
1 : 1
Строгино (мол)
23.08 | 13:00
Строгино (мол)
4 : 0
Урал (мол)
09.08 | 17:00
Строгино (мол)
4 : 0
Кр. Советов (мол)
02.08 | 19:00
Сочи (мол)
2 : 1
Строгино (мол)
26.07 | 17:00
Строгино (мол)
2 : 1
Рубин (мол)
19.07 | 13:00
Мастер-Сатурн
0 : 1
Строгино (мол)
12.07 | 15:00
Строгино (мол)
1 : 2
Спартак М (мол)
05.07 | 19:00
Балтика (мол)
3 : 2
Строгино (мол)
28.06 | 13:00
Строгино (мол)
1 : 1
Акрон - Академия им. Коноплева
21.06 | 17:00
Строгино (мол)
0 : 2
Краснодар (мол)
17.05 | 13:00
Строгино (мол)
1 : 3
Локомотив (мол)
10.05 | 13:00
Строгино (мол)
2 : 2
Сочи (мол)
03.05 | 13:00
Кр. Советов (мол)
5 : 0
Строгино (мол)
26.04 | 15:00
Рубин (мол)
2 : 0
Строгино (мол)
19.04 | 13:00
Строгино (мол)
1 : 0
Мастер-Сатурн
12.04 | 17:00
Спартак М (мол)
3 : 0
Строгино (мол)
05.04 | 11:00
Строгино (мол)
4 : 0
Балтика (мол)
29.03 | 17:00
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 2
Строгино (мол)
15.03 | 15:00
Краснодар (мол)
1 : 1
Строгино (мол)
08.03 | 15:00
Локомотив (мол)
4 : 1
Строгино (мол)
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