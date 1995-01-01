Турниры:
Россия. МФЛ (2022/2023), группа A
|18 тур
|11 ноября, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Строгино (мол)
|17 тур
|4 ноября, пятница
|17:00
|Зенит (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|16 тур
|28 октября, пятница
|14:00
|Торпедо (мол.)
|1:2
|Строгино (мол)
|15 тур
|21 октября, пятница
|13:30
|Строгино (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|14 тур
|14 октября, пятница
|13:00
|УОР №5
|0:4
|Строгино (мол)
|13 тур
|7 октября, пятница
|13:00
|Строгино (мол)
|3:0
|Оренбург (мол)
|12 тур
|30 сентября, пятница
|13:00
|Строгино (мол)
|0:1
|Спартак М (мол)
|11 тур
|16 сентября, пятница
|13:00
|Нижний Новгород (мол)
|0:3
|Строгино (мол)
|10 тур
|9 сентября, пятница
|15:00
|Строгино (мол)
|2:1
|Кр. Советов (мол)
|9 тур
|2 сентября, пятница
|13:00
|Строгино (мол)
|0:5
|Зенит (мол)
|8 тур
|26 августа, пятница
|13:00
|Строгино (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)
|7 тур
|19 августа, пятница
|13:00
|Строгино (мол)
|0:0
|Торпедо (мол.)
|6 тур
|12 августа, пятница
|11:00
|Урал (мол)
|0:1
|Строгино (мол)
|5 тур
|5 августа, пятница
|13:00
|Строгино (мол)
|4:0
|УОР №5
|4 тур
|29 июля, пятница
|14:00
|Оренбург (мол)
|0:3
|Строгино (мол)
|3 тур
|26 июля, вторник
|17:00
|Спартак М (мол)
|1:1
|Строгино (мол)
|2 тур
|22 июля, пятница
|13:00
|Строгино (мол)
|5:0
|Нижний Новгород (мол)
|1 тур
|15 июля, пятница
|12:00
|Кр. Советов (мол)
|0:3
|Строгино (мол)