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    Строгино (мол) - расписание

    Город Москва
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт fcstrogino.ru/
    Стадион Янтарь
    Тренер Дмитрий Смирнов
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    5 тур
    		14 апреля, пятница 16:00 Краснодар (мол) 5:1 Строгино (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    6 тур
    		21 апреля, пятница 00:00 Строгино (мол) Динамо (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    7 тур
    		28 апреля, пятница 00:00 Ростов (мол) Строгино (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    8 тур
    		5 мая, пятница 00:00 Строгино (мол) Локомотив (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    9 тур
    		12 мая, пятница 00:00 Чертаново (мол) Строгино (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    10 тур
    		19 мая, пятница 00:00 Строгино (мол) Краснодар (мол)
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