Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
|5 тур
|14 апреля, пятница
|16:00
|Краснодар (мол)
|5:1
|Строгино (мол)
|6 тур
|21 апреля, пятница
|00:00
|Строгино (мол)
|Динамо (мол)
|7 тур
|28 апреля, пятница
|00:00
|Ростов (мол)
|Строгино (мол)
|8 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Строгино (мол)
|Локомотив (мол)
|9 тур
|12 мая, пятница
|00:00
|Чертаново (мол)
|Строгино (мол)
|10 тур
|19 мая, пятница
|00:00
|Строгино (мол)
|Краснодар (мол)